El equipo directivo del IES de Castro dimite ante la escasez de profesorado

El equipo directivo del IES da Terra Chá Xosé Trapero Pardo de Castro de Ribeiras de Lea, en Castro de Rei, presentó su renuncia como "repulsa polo abandono da administración educativa a estas alturas do ano" y achacando, entre otras cosas, la escasez de profesorado para iniciar el curso en la situación de crisis sanitaria actual.

"Tras a publicación do protocolo de adaptación ao covid-19 por parte da Consellería de Educación o 22 de xullo, este equipo directivo púxose a traballar, distribuíndo os espazos do centro para adaptalos ás medidas esixidas, mercouse materal hixiénico-sanitario sen ningún tipo de asesoramento e iniciamos, logo dunhas semanas paralizadas por mor da falta de instrucións, a planificación do curso no relativo a horarios e materias", explica Noelia Blanco, la hasta ahora directora, mientras critica que fue un "traballo perdido", ya que el protocolo definitivo, del 31 de agosto, les obliga a hacer "obras en varias aulas e voltar a reorganizar todo de novo", incluyendo desdobles y nuevos grupos.

Además de exigir criterios claros, el equipo directivo defiende que para garantizar la docencia de todos los grupos necesitan tres profesores más. Uno fue concedido en julio, pero de los otros dos solicitados, destacan, no obtuvieron respuesta por parte de Educación. "Toda esta situación e os continuos vaivéns aos que estamos sometidos provoca que traballemos baixo unha enorme presión e estrés", explican en una renuncia que consideran la única forma de mostrar su "disconformidade".

El centro cuenta para este curso con unos 250 alumnos, entre Eso, Bachillerato y los ciclos de formación básica, medios y superiores.

El colegio de Outeiro de Rei abre el comedor al alcanzar los diez voluntarios para el servicio

OUTEIRO DE REI. El comedor del colegio Laverde Ruiz, de Outeiro de Rei, comenzará a funcionar este martes tras las gestiones efectuadas con el fin de contar con diez personas voluntarias para atender el servicio, que funcionará en dos turnos, como medida preventiva por la pandemia del coronavirus. El primero comenzará a las 13.45 horas y el segundo, a las 14.30.

La dirección del centro, la asociación de padres y el Ayuntamiento colaboraron en la búsqueda de las dos personas que faltaban para completar el plantel de atención del comedor. El gobierno local aportarán guantes, mascarillas y pantallas para el equipo que se encargará de esta labor.