O equilibrio perfecto na horta

A horta non é unha ciencia exacta. O agricultor non ten garantías de nada. Hai moitas variables, como o tempo, que non están ao alcance da súa man. Hai picos de produción, e no outro extremo, momentos máis duros. Por iso a firma pontesa Bieiteiras, de Cynthia Arias e Iván Ledo, acaba de lanzar "unha medida perfecta" para equilibrar a súa horta.

Hai unhas semanas, e tras moito traballo detrás, sacaron ao mercado unha liña de conservas e zumes naturais que garantizan pechar o círculo e non perder excedentes.

"É un empurrón moi grande. No verán é cando máis traballo temos e ir ás feiras é un esforzo moi grande. Nas Pontes é cando hai menos xente, pero temos moita máis produción. En inverno, ao contrario, hai menos traballo. Así que buscamos unha forma de aproveitar todo o produto", di Cynthia, que se mostra "súper contenta" despois de tanto esforzo coa resposta da xente. "Está sendo moi boa, máis do que esperaba", recoñece.

Darlle unha saída aos excedentes era algo que tiña en mente dende "os inicios", cando empezou con este proxecto en 2017. "Empezamos a miralo pero era un investimento moi grande", di a pontesa, que tras facer números traballou dous anos con Ribeiregas en Negueira de Muñiz. "Fixemos zume, pisto e tomate triturado", recorda.

Foi a primeira proba antes de aterrar no centro de transformación A Fusquenlla, no concello próximo de Moeche -nas Pontes estivo sobre a mesa a creación dun centro acelerador de obradoiros agroalimentarios no antigo matadoiro pero non chegou a materializarse pese a que contaba con fondos adxudicados do Miteco-.

"En San Sadurniño realizaron moitos cursos e alí ocorréuselles a idea de facer un obradoiro compartido. A Fusquenlla naceu da man do concelleiro Manolo Varela e outros produtores e a idea era só para facer zume e excedentes da horta, pero non había un lugar físico e finalmente púxose en marcha en Moeche", relata Cynthia, que recorda que se fixeron varios cursos e que entraron na rede de coworking.

De momento Bieiteiras está comercializando zume de mazá, tomate confitado, mermelada de tomate, amorodo, pexegos e mazá, tomate frito e ketchup.

"Queremos intentar sacar máis cousas diferentes, buscar variedades específicas para transformar e para iso estamos colaborando uns labregos con outros, creando novas receitas", di Cynthia, unha labrega con iniciativa e, como ela mesma recoñece, "moi soñadora", pero tamén realista.

"O meu obxectivo agora é chegar á superficie xusta para manter os nosos postos de traballo. O importante non é un proxecto enorme, o importante sería que hoube-se máis proxectos", di a pontesa, que xa conta cunha clientela fixa. Fai reparto a domicilio e instala todos os sábados un posto no mercado pontés. "Gustaríanos abrir máis mercado, quizais coas conservas entrar nalgunha tenda", lanza ao aire dende unha cabeza que sempre está artellar algunha nova idea.

Medio cento de usuarios

A Fusquenlla é un obradoiro compartido de iniciativa municipal que hoxe conta cuns 45 usuarios. Das Pontes, aparte de Bieiteiras, forman parte do proxecto Rafael Corral, de Abellamoura, e Ángel Lorenzo, de Euroeume.



Aberto



"Os Concellos agora pódense unir ao proxecto para colaborar", di Cynthia, que defende que «estas son as iniciativas que axudan de verdade a impulsar o rural".