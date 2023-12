Epicentro de servizos ao pé do centro médico

Dar unha nova vida a vellas dotacións é un dos obxectivos que se marcou nos últimos tempos o Concello de Begonte, que está promovendo a creación dunha especie de epicentro de distintos servizos dentro do recinto que alberga o centro de saúde e o antigo edificio escolar.

Unha das primeiras actuacións nesta zona foi a creación dunha pista de pádel, para a que o goberno municipal xa está ideando un proxecto para cubrir unha parte máis e dotar dunha grada desmontable para que poida estar máis cómodo o público que asista aos partidos ou torneos que se disputen alí.

Dentro do ámbito deportivo tamén se promoveu un ximnasio municipal, na planta baixa do antigo colexio. A instalación —que conta con máquinas de musculación, bicicletas estáticas, de spinning, elípticas, mancuernas, TRX...— abriu as súas portas a principios de 2023 e a súa acollida non puido ser mellor, posto que conta actualmente con preto de 200 socios. "Imos sacar agora as novas tarifas para o ano que vén, aínda que seguramente se manteñan os prezos", avanzou o alcalde begontés, José Ulla.

Neste inmoble, que actúa como centro sociocultural, tamén se imparten outras actividades, como zumba, no primeiro andar.

Para rematar de completar este "espazo cultural, deportivo e de servizos", tal e como o definiu o rexedor, estanse recuperando tres antigas vivendas de mestres, de planta baixa, "que estaban abandonadas" e que datan da década dos 60, para que poidan ofrecer unha nova función. Para iso, o Concello solicitou diversas subvencións as distintas entidades e administracións.

Un dos edificios xa se rehabilitou e acolle clases de pintura e manualidades e agora "estase acabando de completar o amaño das outras dúas".

Antigas vivendas de mestres. C.PÉREZ

Unha delas tamén se empregará para acoller diversas actividades que se poidan organizar dende o Concello, tal e como apuntou Ulla, e outra xa está practicamente lista como Aula da Natureza, función que se lle vai dar grazas a unha axuda de algo máis de 63.000 euros que foi concedida a través do GDR Terra Chá. A actuación centrouse nunha remodelación total do inmoble —cuberta, chan, portas e ventás, baños...— e a instalación de mobiliario, paneis informativos ou unha pantalla interactiva.

Próximo contrato

Tamén se realizaron obras no antigo centro de inseminación, a través dun obradoiro de emprego compartido cos concellos de Friol e de Rábade, co obxectivo de habilitar nel unha cafetería que o Concello prevé sacar a licitación no primeiro trimestre do novo ano.

"Estaba abandonado e pensamos na posibilidade de rehabilitalo, facendo nel un negocio para que unha familia do concello poida ter aí o seu medio de vida, ademais de contar cun servizo que complementaría o ocio nesta zona", afirmou José Ulla, que apuntou que a cafetería se sacará a concurso "totalmente equipada, con todo o mobiliario e os electrodomésticos".

O rexedor begontés engadiu tamén que este novo centro de interpretación medioambiental e a cafetería veñen a "completar o equipamento, e tamén o embelecemento, da zona, na que poderemos dispoñer de máis locais para facer distintas actividades", ademais dun establecemento máis de hostalaría no municipio.

"Pensamos que pode funcionar ben, para ese terceiro tempo que todos facemos despois de practicar deporte ou para ese café de media mañá da xente que vai ao centro de saúde ou ás actividades", apuntou Ulla sobre unhas iniciativas que lle darán un pulo importante as infraestruturas en desuso.