A Escola Oficial de Idiomas das Pontes, un servizo público para rachar fronteiras

O pasado mes de setembro daba comezo un novo curso académico. O regreso ás aulas foi singular para o alumnado de case todos os centros educativos da contorna, sobre todo pola persistencia do virus e das necesarias medidas de contención. Pero foi, se cabe, un chisco máis especial e, ademais en positivo, para os estudantes e docentes da sección pontesa da Escola Oficial de Idiomas (Eoi), unha institución pública que trata de rachar coas fronteiras idiomáticas, e que ademais este curso está inmersa nas celebracións polos seus primeiros dez anos de vida.

E como é lóxico quere seguir sumando todos os que se lle poñan por diante, por iso continuará ofertando clases de inglés en distintos niveis e modalidades dende as súas instalacións, localizadas no IES Plurilingüe Castro da Uz das Pontes.

Precisamente a persoa que ocupaba o cargo de director deste instituto pontés hai unha década foi o que solicitou á Xunta de Galicia a posta en marcha deste servizo, moi demandado polos veciños por aquel entón, e que comezou a funcionar en setembro de 2012 cun total de 91 alumnos e unha docente, Ana Dopico, que continúa á fronte desta sección que depende da Eoi de Ferrol, igual que a de Cedeira.

"No primeiro curso tivemos moito alumnado novo que se matriculou no nivel básico e tamén universitarios que querían formarse en linguas. Isto foi evolucionando co tempo e abríronse todos os niveis", indica Ana, explicando que o sistema formativo tamén variou.

Os cambios en todo foron constantes. Dunha única docente no curso 2012-2013, pasouse a dúas no segundo ano —ademais de Ana Dopico, tamén ten a súa praza definitiva nesta escola Pilar Polo, que leva seis anos nas Pontes—, e actualmente dispoñen doutra praza a media xornada que ocupa o profesor Suso López. Tamén creceu de maneira importante a oferta da sección, pola que pasaron máis de 1.500 alumnos ao longo destes anos —o curso coa matrícula máis alta foi o segundo, con 220—.

Visita ao Museo Mares de Cedeira. EP

"Conseguimos que nos concedesen ensinanzas semipresenciais, somos un dos once centros de toda Galicia que conta con este servizo", di orgullosa Ana, engadindo que tamén teñen dende hai pouco tempo cursos de conversa.

"Concedéronnolos xusto antes da pandemia, son clases extras, para practicar a lingua, e sen exame final", explica a profesora, animando á xente a adentrarse no inglés deste xeito máis lúdico e sen presións, algo que parece que está custando un pouco debido á influencia negativa do covid, malia que a ducia de persoas matriculadas en cada un dos cursos amosou sempre a súa satisfacción.

E o seguinte paso, ademais de poder manter a actual oferta, é crecer. Esta é unha das teimas do equipo docente, que espera que nun futuro próximo a sección das Pontes poida contar cunha segunda lingua.

"Gustaríanos poder ofertar clases de francés, porque cremos que pode ser interesante pola irmandade que hai co pobo de Lesneven e porque sería un bo xeito de captar novo alumnado", indica Ana, consciente de que cada paso que dan vai na mesma dirección, que non é outra que poder seguir ofrecendo un servizo de calidade do que non dispoñen outras vilas similares a As Pontes.

Precisamente nesa mesma liña de traballo comezaron este curso cun autoservizo de biblioteca, e esperan poder explorar outras iniciativas para que o alumnado poña en uso o seu coñecemento da lingua inglesa a través dun club de lectura, un grupo de teatro, un programa de radio en formato podcast ou en obradoiros de cociña anglosaxona.

ANIVERSARIO. Ademais de idear futuros proxectos, o equipo docente da Eoi das Pontes esforzouse en conmemorar o décimo aniversario, para o que organizou ao longo das últimas semanas diferentes actividades dirixidas ao actual alumnado, a antigos estudantes e a todo o público en xeral.

A primeira destas iniciativas promoveuse coincidindo co San Patricio. Os participantes recrearon unha Cèilidh, unha festa tradicional irlandesa, e desfrutaron dun taller de baile a cargo de Hanna Kitts.

Taller de baile tradicional irlandés. EP

A biblioteca e a cantina do IES Castro da Uz foron o escenario das Tea Talks, charlas con merendas nas que exalumnos contaron as súas aventuras —un deles, por exemplo, falou da súa participación nunha expedición ao Mont Blanc— ou experiencias universitarias e laborais no estranxeiro.

"Para nós é un orgullo poder escoitar as vivencias de alumnos que pasaron polas nosas aulas acadando un gran nivel de lingua", reflexiona Ana, enumerando outras das actividades que xa se desenvolveron.

Así, tamén se recolleron nun vídeo e se proxectaron as testemuñas de dúas asistentes de idiomas que realizaron unha estadía nas Pontes, e se promoveu unha saída ao Museo Mares de Cedeira, cuxa directora é tamén alumna da Eoi pontesa.

Nesta visita, os asistentes puideron coñecer a historia da "botella do Canadá" —da que se inaugurou recentemente unha exposición neste museo— e facer unha videoconferencia cun dos familiares dos que lanzaron a botella na costa de Florida en 1962 e que apareceu en Cedeira un ano despois. A estas propostas sumouse ademais un entretido taller de nós mariñeiros.

Outro alumno, Antón de la Fuente, impartiu un obradoiro de baile moderno, e malia que as actividades polo décimo aniversario non rematan ata finais deste 2022, este curso pecharase cunha xornada de convivencia no lago, que incluirá unha andaina e actividades lúdicas, ademais dunha charla en inglés na que se explicará a historia da reconversión da mina, entre outras sorpresas que aínda non se poden desvelar.

"Virá profesorado de Ferrol e temos intención de implicar a outras administracións. Queremos darlle visibilidade ao traballo que se fai dende a Eoi das Pontes, tamén durante o vindeiro curso", asegura Ana, invitando a coñecer máis sobre esta escola a través das súas redes sociais —eoi_aspontes— e a páxina web.

"Tamén hai a posibilidade de recibir información polo WhatsApp. Para entrar a formar parte da lista de difusión da Eoi das Pontes só é preciso gardar o noso número —633.63.74.87— nos contactos, e logo enviarnos unha mensaxe coa palabra ALTA", conclúe Ana.

Centros

Once escolas e 24 seccións

As escolas oficiais de idiomas son centros públicos pertencentes á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria cuxa misión é capacitar ao alumnado para o uso efectivo das linguas que imparten. Hai un total de once escolas —Lugo, Monforte, Ribadeo, Viveiro, A Coruña, Ferrol, Santiago, Ourense, Vigo, Pontevedra e Vilagarcía— e 24 seccións —As Pontes, Cedeira, Sarria, Burela, Carballo, Cee, Culleredo, Noia, Ordes, Ribeira, Negreira, Celanova, O Barco, O Carballiño, Ribadumia, Verín, A Estrada, Lalín, Cangas, Nigrán, Ponteareas, Redondela e Tui—.

Idiomas

As Eoi ofertan inglés, francés, alemán, italiano, español, galego, portugués, chino, árabe ou ruso.