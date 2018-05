¡Envíanos as túas fotos para celebrar o 12º aniversario da edición de A Chaira e participa nun sorteo!

A edición de A Chaira de El Progreso celebra este mes o seu duodécimo aniversario, que vai estar dedicado ao patrimonio inmaterial da zona. Como en anos anteriores, queremos pedir a colaboración dos veciños/lectores para que nos remitan as súas fotos, que se publicarían no especial do vindeiro 29 de maio, centradas nesta temática (cultura popular, narración oral, festas... todo o que teña cabida no patrimonio inmaterial galego) e que se correspondan con algún dos concellos da Chaira (os nove da Terra Chá, Meira, Pol, Ribeira de Piquín e As Pontes).

O enderezo electrónico para enviar as fotos é [email protected] e o prazo está aberto ata o 25 de maio e entre todos os participantes sortearase: