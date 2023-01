"Entrou auga polos pedais e chegoume á cintura"

"Pasaches medo, Paco?", "Medo, medo, non, pero non as tiña todas comigo tampouco" Así responde Francisco Freire, guitiricense de 85 años, al preguntarle por su rescate este martes en Pacios (Begonte), donde unos vecinos lo sacaron de su vehículo cuando este se inundaba en plena N-6.

"Claro que non pensei que había auga na estrada, só pensei vou ir pola general que me cae mellor en Lugo a ir onde tiña que ir", dice Paco que, esa mañana cogía su coche para acudir a una cita. "Ao chegar a Pacios vin a estrada cortada e pensei, que pasaría?, pero metínme e xa logo me empezou o coche psssss", relata. Intentó corregir el rumbo e incluso dar marcha atrás, pero el vehículo no arrancaba y enseguida notó que "entraba a agua polos pedais e chegoume á cintura".

"Pensaba, teño que saír de aquí, pero tiña medo de que me levase a corrente, víame un pouco agobiado", reconoce. Fue ahí cuando Luis e Isabel acudieron en su auxilio. "Veu aquel señor e quitoume de alí e levoume para a súa casa, ducháronme e déronme outra roupa para entrar en calor", rememora. Hasta el domicilio de estos buenos samaritanos se acercaron también la Guardia Civil y una ambulancia, para interesarse por lo ocurrido y prestarle atención.

"Eu encontrábame ben", incide, por lo que ya no requirió de más asistencia ni fue al hospital, como se dijo en un primer momento. "Traíanme os da ambulancia, pero díxenlles que collía un taxi", dice Paco, al que al final acercaron a su casa Luis e Isabel.

Su coche se quedó allí, casi sumergido, unas 24 horas, hasta que el miércoles lo recogió la grúa. "Deixárono no taller, a ver se se pode amañar e se é que non, xa non compro máis coche", asegura Paco, que lo tiene claro: "Non merece a pena, o carné de conducir renóvanmo cada ano e se non mo renovan, para que quero o coche?, movereime en taxi a onde teña que ir".

Viveiro

Los servicios de emergencias de Viveiro auxiliaron el miércoles a dos ocupantes de un vehículo atrapado en Portochao (Galdo), al estar el vial parcialmente inundado por la crecida del Landro.