Entroido na Chaira: seguindo os mandados do meco

O meco manda e os demais, obedecen. Se quere un calcetín de cada cor, pois que así sexa. Se pide levar coroa, practícase o saúdo real. E se esixe pasalo ben argallando un disfraz, sexa só, en parella ou en grupo, pois fáiselle caso, sobre todo porque interesa. Entre as mellores propostas da ruta antroideira, posible grazas ao labor dos concellos e de diversas asociacións, vanse repartir ao redor de 23.000 euros ou rublos. Co meco nunca se sabe. E como se cadra era ben que el non se entere diso dos premios, non vaia ordenar queimalos canda el, irán en clave.

A primeira parada do itinerario de disfraces será o 25 no pavillón de Cospeito, cos certames infantil (17.00 horas) e de adultos (23.00), e 1.595 rupias de recompensa. O luns 28, as opcións pasan polos pavillóns de Xermade, onde haberá concurso ás 19.30 con 1.025 dinares en premios, e o de Meira, con 1.510 francos para as mellores ideas (22.00 horas). En terras meiregas tamén haberá baile co dúo Época e un pasarrúas (19.00 horas) da charanga NBA.

O martes, as citas son ás 17.00 horas en Guitiriz —190 floríns e cestas de produtos típicos—, en Vilalba —5.390 dracmas e chocolate con churros— e nas Pontes —7.425 libras, con vales para o comercio local—, con cadanseu desfile. A cita máis tradicional vivirase no Campo do Carril de Val de Francos ás 16.00 horas, con mostra de fotos, música dos Valuros, Marta Pacín, Estrellas e Finisterre, o sermón e a queima do Entroido. Sen parné.

Ao meco, que ten ata o seu propio concurso de aparicións estelares en Guitiriz (#mecoxermolos22), parece que xa non lle gusta despedirse co clásico Enterro da Sardiña, que será en Vilalba (20.00 horas na Praza da Constitución) o Mércores de Cinza, e por iso volverá dar sinais de vida o 5, en Castro e en Begonte.

Stereo Show abrirá, coa vermú (13.30) e pechará, coa verbena (23.00) a cita castrexa, na que haberá 2.925 dólares no desfile de disfraces (16.30), cea (21.00) e sorteo de dez caixas sorpresa. Que metería o meco nelas? No pavillón de Baamonde, será ás 16.30 horas cando as orixinais propostas comecen a desfilar para optar aos 2.130 dinares dispoñibles.

E poida que estes concursos sexan o máis chamativo, pero hai moito máis. Hai disfraces nos centros educativos. Hai festas infantís, coma as de Castro de Rei. Será de 16.00 a 19.00 horas, o 27 no centro sociocultural Xosé Manuel Carballo e o 28 na casa da cultura de Castro, con merenda e disfraces. Hai obradoiros de cociña, coma o de Muras, o 1, para menores e adultos, con Antonio Díaz. E hai bailes, comidas e sorteos de cestas, algunhas tan espectaculares coma a do Seat 600 da Acea de Meira.