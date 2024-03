Entrepinares aumentará un 35% su producción con su tercera fábrica

La quesería Entrepinares aumentará en un 35% su producción cuando ponga en marcha en abril su tercera fábrica de queso en sus instalaciones en el polígono de Vilalba, un proyecto que supuso una inversión de 25 millones de euros y unas obras ejecutadas en poco más de un año, gracias a que fue declarado Iniciativa Empresarial Prioritaria por la Xunta.

"Isto permitiu unha maior axilidade na tramitación, tanto por parte da Xunta como do Concello», aseguró el presidente en funciones del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, que visitó este viernes la nueva nave de una empresa vallisoletana que apostó por Galicia y que "foi medrando cuns números fantásticos".

Rueda hizo hincapié que industrias como Entrepinares "son as que axudan a consolidar o noso rural e a acadar ese obxectivo do 75% do leite transformado en Galicia para o ano 2025; un obxectivo ambicioso, pero realista". En este sentido, destacó que en la actualidad ya se industrializa alrededor del 63% de la leche que se produce en la comunidad.

Visita a la zona de envasados. M. ROCA

Además, aseguró al sector "todo o compromiso e disposición" del Gobierno gallego para seguir "dando facilidades" a las industrias lácteas y "construír e consolidar unha Galicia potente, tamén no rural".

Rueda también valoró las instalaciones que Entrepinares en Vilalba. "Dá gusto velas. Empeza a conta atrás para que esta nova nave empece a fabricar máis queixo ante a demanda crecente que está tendo", señaló.

"Es la tercera fábrica de queso en este proyecto industrial y estamos muy agradecidos por el apoyo de la Xunta en un proyecto que sirve para consolidar la relación que tiene el grupo con Galicia y que nos va a permitir competir y seguir creciendo en Galicia y en esta comarca", aseguró el consejero delegado de Entrepinares, José Manuel García Bejines.

Las nuevas instalaciones son una fábrica de multimolde dirigida a la producción de quesos de barras, quesos redondos grandes -que solo se hacen en la planta de Valladolid actualmente- y minis. La previsión es que se elaboren en ella unos 51.000 kilos de queso al día y la creación de 50 nuevos puestos de trabajo.

Esta fábrica se une a la original, de quesos de barra y untables, creada en 2010; y a la segunda, de quesos en bloque, inaugurada en 2019. Además, en 2018 el grupo puso en marcha Proláctea, una planta de derivados lácteos.