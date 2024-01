Darío Cabaneiro Santomé: "Entrei en política pola problemática cos eólicos"

Foi o último cabeza de lista por parte do Partido Popular en confirmarse, á fronte dunha candidatura que acadou o difícil obxectivo de recuperar para o PP o bastón de mando do Concello da Pastoriza 16 anos despois. E con ese primeiro reto superado, afronta agora o de gobernar estes catro anos, centrado en solucionar as necesidades do día a día e en desenvolver iniciativas que reforcen o sector primario, clave no municipio, pero tamén que axuden a diversificar a oferta laboral e que potencien os atractivos dun concello con importantes recursos naturais e patrimoniais.

Que o levou a presentarse?

Os eólicos. Vin que había unha problemática grande cos novos parques proxectados e ao reclamar a miña presenza dende o partido aceptei, sempre e cando se me axudase a solucionalo, e parece que así está sendo. Dos que estaban previstos, Acevedal e Graxón teñen unha declaración de impacto ambiental negativa e Carballal tena positiva, pero tería que anular seis dos nove muíños e a nosa idea é loitar porque non se instalen eses tres que quedan, porque é nunha zona con moitos mananciais que dan agua a Saldanxe e a Reigosa dende os anos 60. A nivel de Madrid tamén están os relacionados con Alcoa, que nos afecta en San Cosme, onde hai previstos seis muíños. Ten a declaración aprobada, pero fóra de prazo, un erro que foi fantástico para nós. Besteiro dixo que quería regularizalo, pero o proceso é longo e ademais ten que haber outro concurso para a conexión á rede eléctrica.



Esperaba o resultado electoral?

Si, confiabamos en gañar e quedamos cerca da maioría absoluta.



Sorprendeuno que non se revalidase o pacto de goberno?

Non, non moito, sabiamos que podía pasar.



E teme que poida producirse unha moción de censura?

Nós gobernamos día a día sen pensar niso, para levar a cabo o noso programa e solucionar problemas. Se se produce, teñen que pensar se os veciños aceptarían esa forma de gobernar, esa bicefalia, con todo separado e que non tiña lóxica, porque está demostrado que gobernar sen unión é negativo para conseguir obxectivos.



Que balance fai destes primeiros meses de goberno?

Con respecto aos eólicos, positivo. Estou contentísimo, porque era o que máis desexaba. Con respecto ao resto, estamos traballando, co apoio da Xunta, para acondicionar pistas e camiños, o que viamos moi necesario, tendo en conta que temos unha rede viaria duns 1.200 quilómetros. Estamos tamén tratando de levar adiante unha primeira fase de ampliación do polígono, onde o Concello sería o promotor, e deixando para Xestur as seguintes fases, ata chegar ás seis hectáreas. A primeira fase sería para que se poidan instalar pequenas empresas, porque xa recibimos peticións bastante firmes, pero despois tamén nos gustaría poder contar cunha empresa grande, por exemplo unha láctea, que estea interesada en instalarse aquí e que desenvolva ela os terreos, dándolle facilidades. Tamén recuperamos a brigada contraincendios, que fixo un traballo extraordinario limpando depósitos, fontes, balsas de agua, etc.

Temos que potencialo, porque é un motor turístico e un reclamo moi importante para o noso concello"

Cal foi a primeira decisión que tomou ao tomar posesión?

O primeiro foi unificar o persoal e a maquinaria, porque estaba todo dividido en función do antigo reparto de áreas do PSOE e do BNG, e modificar os horarios en resposta a unha demanda dos traballadores, fixando unha xornada continua para favorecer a conciliación, tendo sempre persoal de garda.



E que lle gustaría deixar feito ao rematar o mandato?

Todo, cumprir o programa electoral. O tema dos eólicos, mellorar a rede viaria e a ampliación do polígono, para así diversificar a oferta laboral deste concello máis alá do sector primario e que quen queira poida traballar aquí, son temas fundamentais, igual que potenciar as empresas que xa temos, como as louseiras, onde estamos a piques de solucionar un problema que había de vello cun acceso en Xemil. E queremos avanzar no centro de día, onde modificamos o proxecto, ampliándoo cunha residencia con oito habitacións e 16 prazas. Ademais, no circuíto, xunto co club Asociación Motorista Lucense (AML), queremos levar a cabo unha proba do campionato de España e do galego en categorías xuvenís.

Imos amplialo para pequenas empresas e tamén nos gustaría contar no futuro cunha industria láctea e transformar aquí"

Cales cre que son os puntos fortes da Pastoriza?

A nivel xeográfico ten unha situación boa, cerca da costa, cun microclima e cunha agricultura e unha gandería moi potente. O que temos que facer nós é seguir potenciando ese recursos e o sector lácteo. Temos que darlles infraestruturas no mellor estado e ver a maneira de transformar aquí esta materia prima para que o valor engadido quede aquí, cunha industria que temos que loitar por conseguir. E temos que potenciar o nacemento do Miño, porque é un motor turístico e un reclamo para o noso concello moi potente. Contamos alí co Centro de Interpretación do Alto Miño e agora estamos tratando de dotalo de contido. A nosa idea é dedicar unha parte ao castro de Saa, aproveitando que está cerca, e expoñer alí os resultados das escavacións, ás que se lles vai dar continuidade. E nesa liña, queremos modificar o CIN de Bretoña e convertelo nun museo etnográfico.

"A meu pai vino dedicarse por completo aos demais, como alcalde e como médico"



Ser alcalde é un traballo 24/7?

Totalmente, podo xuralo. Ata de noite cando espertas, séguelo sendo. Cando tomei posesión foi un día marabilloso e feliz, véuseme a memoria meu pai, un exemplo polo que guiarme, pero tamén o será o día que marche. Isto á vida familiar pásalle factura, pero non podes desconectar da túa responsabilidade.



Non desconecta nada?

Non, ou eu de momento non o conseguín. Supoño que coa práctica...



Algunha afección terá que axude...

Fago natación na piscina municipal e animo a todo o mundo a facerse socio porque é unha marabilla, climatizada, con ximnasio, con actividades e prezos razoables.



Tiña relación coa política antes?

Non. Estaba afiliado ao PP dende que entrara na xestora, un ano antes das eleccións.



Falaba de seu pai, que aprendeu ou que recorda do seu traballo?

Vino dedicarse por completo aos demais, como alcalde e como médico. Todas as noites viñan chamar á porta e non recordo un día que non se levantase, sen unha mala cara, sen cobrar xamais as visitas, ás que teño ido moito con el. E vino traballar e arriscar, como coa concentración parcelaria nos 60, cando só el aceptou dos concellos aos que llo propuxeron. Coñezo a realidade de como era antes A Pastoriza e vela agora, o seu progreso, é espectacular.