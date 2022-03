Entregadas unas 2.500 firmas contra la dirección única de la Rúa da Pravia

La asociación de empresarios Sete Pontes de Vilalba fue la encargada de presentar, de forma telemática y en representación de varios comerciantes de la capital chairega, las alrededor de 2.500 firmas recogidas por estos y vecinos para protestar por la dirección única de la Rúa da Pravia, fijada por el Concello a raíz del derrumbe y posterior incendio de la conocida como Casa das Maragatinas el pasado mes de junio.

Tras una serie de protestas y otras movilizaciones para reclamar que se mantuviera la doble dirección en esta céntrica vía, y ante el anuncio del gobierno local de dejar esta calle unidireccional, las reivindicaciones pasaron a centrarse en que se reconsiderara la decisión, en valorar el cambio del sentido, en reclamar una buena señalización para saber por dónde acceder al centro entrando por las carreteras de Mondoñedo o de Ferrol y en que se habilitaran suficientes plazas de aparcamiento.

Por ello, continuarán recogiendo firmas, ya que entienden que algunas de sus demandas todavía no están solucionadas. En este sentido, y en vista de que en los últimos días se empezaron a pintar líneas amarillas en la Praza Coronel Pena y su entorno, incluirán en sus escritos para las rúbricas que no se tomen decisiones acerca de limitar el estacionamiento en el casco antiguo hasta que los nuevos aparcamientos estén plenamente operativos, y más concretamente el de As Pedreiras, que cuenta con uno de sus accesos cerrados.

"Pedimos que por favor no saquen sitio para aparcar de la Praza de Santa María y demás hasta que ese aparcamiento esté totalmente abierto y bien señalizado, porque la única entrada que hay ahora no lo está", apuntan los comerciantes de la zona.

Desde el Concello por su parte reconocen coincidir con la reclamación de que el nuevo aparcamiento esté totalmente operativo -insisten en que no está cerrado- y recuerdan que siguen trabajando para mejorar la señalización.

"Encargouse un proxecto de signalética a unha empresa para todo o casco urbano. Xa hai mes e medio que se encargaron 60 sinais, das que sete xa son só para o Parador, e 25 postes, pero nestas datas hai problemas para os materiais e hai retraso e o orzamento está aprobado en comisión de goberno", explicó el edil de urbanismo, Luis Fernández. Añadió que en estos días sí se colocaron unas señales termoplásticas -"sen pintura, antideslizantes e anticontaminación"- de limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora y otras en la zona escolar.