Muimenta, entre el dolor y el silencio

El hermetismo sigue imperando en Muimenta. Son pocos los vecinos que se atreven a hablar públicamente de la trágica muerte de Desirée y de la decisión de la jueza, que apunta directamente a su madre como la presunta autora, en una localidad que tardará mucho tiempo en digerir lo sucedido y que va enmudeciendo con el paso de los días.

Algunos callan "por respecto", otros porque "coñecemos á familia e sabemos o mal que o están pasando" y los hay que simplemente aluden a que "nunca falei e non o vou facer agora".

Y es que la "sorpresa" por cómo han ido transcurriendo los acontecimientos sigue sobrecogiendo a todos por igual. "Tratamos de seguir para adiante, pero non é fácil. A xente fala, comenta...", manifestaba ayer una vecina, que trabaja a escasos metros de la vivienda donde murió la pequeña, y que todavía recuerda ver la ambulancia aquel trágico 3 de mayo.

Los padres de Ana Sandamil son muy conocidos y nadie quiere hacer ningún comentario que pueda hacer más daño

"Teño coincidido con ela —por Ana Sandamil— no colexio cando vou a recoller ao meu fillo, era unha rapaza normal, non podo dicir o contrario porque mentiría. Aínda que ultimamente sempre viña a avoa pola pequena", añadía, mientras reconocía que desconocía que la madre de Desirée estuviese enferma. "Non saía moito, eu polo menos non coincidía con ela", confirmaba esta vecina.

Esperando en la parada del bus en la Praza Maior de Muimenta otra madre se mostraba igual de "sorprendida" por todo lo que envuelve este caso. "É incrible, non se pode crer que unha nai puidese chegar a facer algo así", reflexionaba. "Non me cabe na cabeza", añadía, sin querer entrar en más detalles.

Los padres de Ana Sandamil son muy conocidos y nadie quiere hacer ningún comentario que pueda hacer más daño. "Intuíamos isto, queríamos aplazalo e agarrarnos á última posibilidade de que non fose certo. É outro mazazo", comentaba otra vecina, que aseguraba que son días "moi duros". "Ves moitos comentarios en internet e é moi difícil. Non é o mesmo cando coñeces á xente", apuntaba.

"Todos temían isto, nestas últimas semanas xa ata a familia, pero a mente trabállache para intentar negalo e pensar que foi un accidente", comentaba otra vecina. Y todos coinciden en lo mismo: nadie es capaz de entender qué paso. "Sabíase que estaba mal, pero nunca imaxinas algo así".