La pasión de un grupo de amigos de As Pontes por todo lo que rodea el mundo del billar los llevó a tomar la decisión de crear el primer club de esta disciplina en la localidad. 8 Pies nació allá por el año 2021, pero es ahora cuando empieza a dar sus primeros y certeros pasos. De banda a banda, entre bolas y tacos, y con la ilusión por prosperar y no dejar de crecer.

Actualmente el club cuenta con una docena de socios. Mayoritariamente son gente de As Pontes, pero también tienen integrantes de otros puntos de la provincia. "La mayoría ya nos conocíamos desde hace años, jugábamos juntos y queríamos hacerlo más tranquilos y sin la necesidad de ir a un bar", explica el presidente de 8 Pies, Ismael Tembrás —lo acompañan en la directiva Lino Luaces, como vicepresidente; Felipe Fontao, como secretario; y Hugo Blanco, como tesorero—, confirmando que lo primero que tuvieron que hacer fue localizar un bajo donde ubicar su sede.

Después de una difícil búsqueda —aseguran que los alquileres son bastante elevados en As Pontes—, encontraron un local en el que era asumible el coste y que además se adaptaba a sus necesidades. Así fue como se instalaron en el barrio de A Casilla, en un bajo que había alojado anteriormente un restaurante.

"Una vez que tuvimos el local fue cuando los once que empezamos en esta aventura hicimos un desembolso de capital inicial para adecentarlo y comprar la primera mesa", explica Ismael, indicando que el coste de una nueva puede rondar "entre 3.000 y 5.000 euros".

"Conseguimos una de segunda mano por 400 euros, pero tuvimos que invertir otro tanto en retapizarla y poner bandas nuevas", abunda.

Ismael Tembrás, presidente del club, participando en uno de los torneos de 8 Pies. EP

Poco a poco, y a base de promover otro tipo de iniciativas para conseguir autofinanciarse —como por ejemplo, con la venta de lotería u organizando diferentes campeonatos—, lograron hacerse con otras dos mesas más.

En ellas, además de las competiciones que ya se han celebrado, esperan poder ofertar clases de billar para aquellos que tengan interés en descubrir un deporte mucho más exigente y completo de lo que se pueda pensar.

"Hay que tener una mentalidad muy fría y mucha concentración. No es como en el fútbol, que si tienes un mal día no te afecta, aquí sí influye como estés y cómo te encuentres", explica Ismael Tembrás, que es uno de los integrantes del club que está federado y suele competir, aunque hay más. En su caso, conquistó el cetro autonómico en 2013 en tercera categoría.

"A mí me desquicia la gente que juega muy lento", añada el presidente de 8 Pies, quien cree que para saber jugar bien al billar "no solo hay que conocer muchos efectos", sino también "saber defender, conocer al rival" y, sobre todo, "no desesperarse" y mantener "la concentración" y "la calma". Y eso es lo que intentarán enseñar a todos los que se sumen a este nuevo proyecto deportivo.

Próxima cita

El 18 de marzo, nuevo torneo

El club de billar 8 Pies de As Pontes está inmerso en los preparativos del que será su tercer torneo. La competición, abierta a un máximo de 24 jugadores, se celebrará el próximo 18 de marzo, en sus instalaciones de la Rúa Piñeiral. La apertura de puertas está prevista para las 11.00 horas.

Recompensas

Además de premios para los cuatro primeros clasificados del torneo, el club entregará al primero y al segundo entradas para asistir como público a un campeonato que se disputará en abril en Zaragoza.