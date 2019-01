Entran en dos empresas de Vilalba por el tejado y se llevan una caja fuerte

La Guardia Civil investiga dos robos ocurridos la madrugada del viernes al sábado en el polígono industrial Sete Pontes de Vilalba. Los cacos, posiblemente una banda organizada, accedieron a dos naves próximas por los tejados y en ambos casos destrozaron los sistemas de vigilancia.

En la nave de Embutidos Atilano Anllo levantaron una uralita y a través de un pequeño agujero accedieron a la empresa. Una vez en el interior, rompieron el techo de una de las cámaras de frío y desde allí realizaron un butrón en un tabique que comunica con la parte de atrás de la tienda.

"Chamounos a Garda Civil e a empresa da alarma, que saltou, sobre as dúas da mañá, e cando chegamos xa non había nada. É a primeira vez que entran na empresa", decía el responsable de la empresa este sábado por la mañana, todavía desconcertado.

"Non levaron material ou polo menos iso cremos, pero entraron na oficina e viron a caixa forte", explica el empresario. También robaron algo de cambio de la caja registradora.

El vehículo, una furgoneta sin rotular, apareció pasadas las cinco de la mañana en la carretera LU-P-6513, en el municipio de Xermade. Estaba volcada en el margen de la calzada. "Asusta un pouco, pero que podes facer", decía el empresario. Desde la compañía aseguran que están reforzando las medidas de seguridad y piden a las autoridades una mayor vigilancia en el polígono donde ocurrieron los hechos.

Los responsables de la Ferretería Puentes se enteraron del intento de robo por la mañana y lo denunciaron ante la Guardia Civil. "Cando viñemos abrir ás 09.00 non saltou a alarma e xa vimos a oficina toda revolta", explican. "Non levaron nada, non tiñamos nada", dicen. Pero los destrozos se valoran en unos 1.800 euros.

El 'modus operandi' fue el mismo. "Dixéronnos que probablemente mandaron un gancho á fachada e subiron cunha corda ao teito", explicaron. Desde allí, realizaron un agujero para acceder al sistema de alarmas -los trozos aún podían verse en el suelo de la nave este sábado por la mañana- y realizaron otros dos más para acceder al interior.