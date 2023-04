Os Espiñeiros: ensinanzas e recordos felices

Existen recunchos moi pouco modificados polo home, onde o rural do pasado prevalece e a natureza se deixa ver no seu máximo esplendor. A vexetación autóctona florece, rodeada de campos verdes e algunha que outra corredoira, acompañada do cantar dos paxaros e exenta do gran ruído das actuais urbes.

Un lugar que se adapta a esta descrición é Os Espiñeiros, na parroquia castrexa de Duancos. Alí naceu Sabela López, que non ten dúbidas á hora de escoller este sitio como un dos seus favoritos. "Escollo este lugar porque nacín e crecín alí, rodeada de familia, de veciños e de amigos. Sempre o escollerei", afirma.

Un dos prados dos Espiñeiros. EP

Aínda que a súa residencia está en Lugo, segue indo cada día á casa familiar para estar cos seus pais e gozar dos encantos do lugar onde medrou. Non ten ningún problema en ir aos Espiñeiros cun dos seus libros e sentar debaixo da sombra dun bo carballo para sentirse realmente en calma. "A tranquilidade, a paz e a felicidade veñen por si soas cando estou aquí", confesa.

A parroquia de Duancos conta con 75 habitantes, dos cales catro pertencen a este pequeno —pero encantador— lugar, ocupando tres vivendas: a Casa de Santiso, a de Telmo e a de Pernas. A pesar do paso do tempo, Sabela recorda moi ben os seus primeiros anos de vida na zona, como as trasnadas que facía xunto á súa veciña Lola de Santiso mentres as súas familias durmían a sesta ou a súa experiencia na escola, que a marcou para sempre dende que comezou con dous anos.

A memoria desta castrexa volve unhas décadas atrás para ollarse a ela mesma da man da súa avoa Balbina, coñecendo as tarefas típicas do campo, ou sentada no pupitre, con dona Manolita, a mestra da escola, impartindo a súa lección mentres os alumnos aprenden a ler co "libro da Aurora", tan típico naqueles tempos. "Foi aquí onde me ensinaron os primeiros valores e disciplina que toda persoa debe recibir nos primeiros anos da súa vida", sinala.

Un camiño dos Espiñeiros, coa vella escola (dereita). EP

Sabela comezou a formarse aquí como persoa e, a día de hoxe, pode afirmar "orgullosa" que pertence a Duancos. Esta parroquia de Castro de Rei, con todos os seus recunchos, sempre será o seu fogar, onde está o seu corazón.