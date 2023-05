Ensinanzas que gañan partidos

Falar da soidade do porteiro é algo moi recorrente no panorama deportivo dende a invención desta faceta que, en tantas e tan variadas disciplinas, ten a vital tarefa de evitar que o seu equipo encaixe tantos para facer bos os que os seus compañeiros lle endosen ao meta rival.

Outra frase recorrente é a de que para ser porteiro hai que estar un pouco tolo. Dixérona moitos ilustres da portería, independentemente do deporte do que se trate. E é que ter diante a unha persoa disposta a facer o que estea na súa man para que a pelota te sobrepase, gardar a compostura e poñerte no medio da súa traxectoria é, canto menos, arriscado, e require dunhas características mentais e físicas moi específicas.

No Grupo Forma-t Vilalba FS saben moi ben que no fútbol sala pasa isto, e para aportar compañía e á vez compartir esa loucura crearon a escola de porteiros, que axudará na formación de 15 gardametas, dende os oito anos ata categoría xuvenil, todos os venres ata mediados do mes de xuño, de 17.30 a 19.00 horas. As sesións non serán só para os rapaces da entidade vilalbesa, senón que se poderá achegar calquera porteiro interesado en adestrar e mellorar co club chairego.

A iniciativa, levada a cabo polo director deportivo, Quini, xunto cos monitores Iván Balsa e Miguel López, está encabezada polos adestradores, Senén e Crende, coa colaboración dos porteiros do primeiro equipo Tini e Kevin. A escola nace debido a que «nos adestramentos, salvo en casos moi puntuais, sempre se lles dedica menos tempo que aos xogadores de campo e teñen moi poucos exercicios específicos», explica Quini, que notaba «algunhas carencias por falta de traballar situacións e cualidades propias da posición».

Quini e Crende, dando indicacións durante un adestramento. D.CENDÁN

Esta iniciativa suma unha hora e media extra de traballo por semana para os gardametas, na que se enfocarán e en conceptos relacionados co seu labor. «Con isto van mellorar tanto a nivel individual como tamén no colectivo, ademais de coñecerse máis entre eles e poder apoiarse e axudarse uns a outros», apunta o director deportivo da entidade.

«Os adestramentos van contar cunha parte de quecemento propio para porteiros, e con exercicios específicos nos que van participar todos e ninguén vai estar parado, adaptando a esixencia e a intensidade a idade dos nenos», expón. Todas as tarefas a realizar estarán ideadas e supervisadas polos adestradores e polos porteiros sénior citados anteriormente, que tamén participarán activamente xunto cos rapaces.

Así, a longo prazo, o club contará con porteiros máis formados, con máis sabedorías e con máis recursos, tanto debaixo dos paus como en asociación cos seus compañeiros ou en situacións máis atípicas. Ademais, isto axudará a que se sintan máis valorados dentro da entidade e fará mellores non só aos propios gardametas, senón tamén aos equipos, algo que reforzará ao club e contribuirá a que sigan colleitando éxitos.

A iniciativa suma máis profesionalidade na preparación dos xogadores, ao ser unha práctica común nos clubs de elite, onde os gardametas contan con moita atención e con gran variedade de exercicios propios para eles en todas as súas sesións semanais.

Futuro