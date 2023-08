Enraizar coa creatividade

A arte é un universo co que cada quen conecta da súa maneira, un mundo no que non existen barreiras porque a creatividade non pode nin debe axustarse a parcelas prestablecidas. Nesa contorna móvese Natalia Pía, unha artista lucense con raíces polenses que entende a arte como un universo conxunto no que as disciplinas se entretecen e o produto final depende do sistema de traballo e do orgánico que sexa o mesmo.

Pero para chegar ao punto no que se atopa agora, Natalia foi pasando por diversos procesos de comprensión e aprendizaxe que lle ensinaron que non existe un único xeito de facer as cousas. Foi en Panamá, o país ao outro lado do charco, onde Pía viviu cinco anos e volveu conectar con aquela paixón á que sempre quixera adicarse, unha idea que os estudos universitarios fixeran cambalear. "Estaba descontenta con como se entendían as cousas na universidade e naquel momento pensaba que a culpa era miña e que non servía para iso, pero despois co tempo dinme conta que eu o entendía doutra maneira, que aquel non era o meu lugar", explica Natalia sobre a súa experiencia estudando Belas Artes en Barcelona.

Esa sensación levou a Pía a separarse da arte durante dous anos para logo comezar de novo a 8.000 quilómetros da cidade condal. "Eu quería marchar, dábame igual a onde e en Panamá vivía miña prima, así que tiña a facilidade de ter onde quedarme", relata a artista, que na cidade panameña foi descubrindo outros mundos artísticos como o cine.

Estudou dirección de arte para cine, traballou en películas e curtametraxes, e máis tarde deu o salto á publicidade, o mundo co que se mantivo conectada a través dunha axencia durante tres anos."Alí era un popurrí de todo, foi tamén onde empecei cos murais", sinala Pía, que entende o ámbito artístico como un universo integral no que "todo se complementa", de xeito que non lle supón ningunha dificultade combinar os diversos ámbitos nos que inviste a súa creatividade: o cine, a ilustración, a publicidade e a cerámica.

Os estudos, aqueles que lle fixeron dubidar a Natalia das súas prioridades, foron tamén os que a levaron de volta a Lugo, onde comezou a súa andaina na EASD Ramón Falcón e na cerámica, que é agora a súa principal fonte de ingresos. Na Rúa Nova de Lugo a artista elabora pezas de decoración ou vaixelas para a tenda Craft&Tea, onde tamén imparte clases de cerámica dous días á semana, mentres o compatibiliza coa produción propia, que agora mantén "un pouco parada".

O que Pía non detén son as súas ansias de seguir creando espazos amigables, de confianza e sen competencia nos que desenvolver a súa creatividade e a dos seus compañeiros. Foi precisamente esa a filosofía coa que naceron as residencias artísticas que esta ceramista desenvolveu, xunto a amigos e compañeiros de oficio, na parroquia natal da súa avoa paterna, Caraño. Un lugar co que Natalia foi descubrindo pouco a pouco a conexión. "Estou nese proceso de descubrir as miñas raíces", confesa, á vez que sinala "o desarraigo" como a principal razón que a levou a atrasar ata este momento a influencia e o vínculo que agora atopa con Pol.

"Co tempo está tomando un significado que ata agora non tiña", explica Natalia Pía, que grazas a ese proceso de arraigo comezou tamén a descubrir parte da súa árbore xenealóxica, coa que caeu na conta de que "non tiña nin idea de que foi dos meus bisavós nin dos seus irmáns", confesa.

"Co tempo, funme dando conta do que teño eu de alí", explica Natalia, que define Caraño como "un lugar que queremos e que nos gusta" e no que tanto ela como os seus amigos aproveitan para deixar brotar a súa creatividade nas residencias artísticas. Unhas convivencias de arredor dunha decena de artistas nas que o obxectivo primordial é "crear compartindo e enriquecéndose do contexto no que estamos", relata Natalia.

Esa idea básica foi adaptándose á forma na que os artistas decidiron encamiñar a iniciativa xestionada por eles mesmos, que este ano evolucionou cara a unha creación conxunta, mentres que fai dous cada quen desenvolveu o seu propio proxecto, servindo iso de escusa para a convivencia creativa.

"Non é unha cousa moi ambiciosa, a idea é sempre desfrutar do que facemos", salienta Pía, que confía nun futuro en poder seguir levando a cabo esta iniciativa e gozando dunha experiencia "incrible" nas terras das que brotaron as súas raíces e nas que ela mesma se atopa en proceso de enraizar.