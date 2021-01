Engaño y verdad guían la nueva novela de Viviana Fernández-Pico

Dos años después de que Te dibujaré una armadura viera la luz, la empresaria y escritora vilalbesa Viviana Fernández-Pico cambia radicalmente de registro para regresar a la novela y cerrar el capítulo de la autobiografía, con la que retrataba la realidad de un niño, Otto, con trastorno del espectro autista. Lo hace con Sé por qué te miento, una obra que saldrá publicada el próximo 10 de febrero en la que el hilo serán la mentira y la verdad.

En más de 300 páginas, Viviana habla, a través de su cuidada prosa, de "la metamorfosis del amor, de cómo afecta a la pareja, de la lucidez del desamor, del éxito y del fracaso y de cómo todo esto influye en nuestra propia identidad". Pero también aborda el camino que se sigue para poder llegar a la verdad a través de la mentira.

Y aún cuando parece que todo el libro tratará sobre cómo desmenuzar el arte del engaño, las páginas de Sé por qué te miento esconden un sinfín de temas y perspectivas a leer poniéndose en el pellejo de la protagonista, mujer y escritora, con la que Viviana sí comparte ciertas emociones pese a que, insiste, no se trate de un relato autobiográfico.

Para la autora, que ya va por su cuarto libro -Taradas (2010), La voluptuosidad de la tristeza (2012) y Te dibujaré una armadura (2019)-, era el momento de volver a la ficción y "salir del relato de madre coraje", asegura, "el de Otto no es un libro de una madre, es de una escritora que también es madre" y señala que "probablemente, será lo más personal que escribiré nunca".

Inmersa en el cuidado de sus hijos y en la gestión de cuya firma de calzado es cofundadora, Lolita Blu, la vilalbesa se asienta a pasos agigantados en los estantes de las librerías y en las plataformas digitales, pese "al poco tiempo que me queda para escribir", reconoce. En un año dio forma a Sé por qué te miento, aupada por el éxito cosechado por su anterior obra y respaldada por una editorial importante como es La Esfera de los Libros, con la que repite por segunda vez. "Al trabajar con una editorial así siento que ya he pasado ese filtro de calidad, aunque sé que no vivo de escribir y tampoco es algo que me preocupe, pero te da muchas posibilidades para poder difundir tu obra y al final yo escribo para publicar, tampoco lo lo hago para pasar el rato", explica Viviana, quien confía en "provocar al lector" con esta nueva novela. "Es lo mejor que se le puede hacer, causarle alguna emoción, aunque no empatice con el protagonista, abrirle los ojos en algún sentido; lo peor sería dejarle indiferente y que fuera un relato previsible", añade al otro lado de la línea telefónica.

Una vez puesto el punto final, la autora vilalbesa, afincada en Madrid y asidua de la capital chairega, donde pasó estas últimas Navidades, asegura que "siempre queda mucha incertidumbre de si gustará, qué pensarán los lectores, qué pensarán los que me conocen o si era el tema adecuado". Unas dudas que se resolverán a partir del miércoles 10, cuando Sé por qué te miento aterrizará en las tiendas de todo el país, también en las de Vilalba, y en las plataformas virtuales, donde ya se puede adquirir mediante preventa.