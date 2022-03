A enerxía de Xorima trascende no tempo

"Estamos inmensamente felices de estar aquí e dar este concerto, que será pequeno de duración pero grande en cariño e en emoción". Foron as palabras coas que Xosé Ramón Vázquez iniciou as intervencións dos catro membros da formación orixinal de Xorima, o mítico grupo de folk vilalbés que marcou un fito na música tradicional galega nos anos 80 e que se reuniu de novo sobre un escenario máis de 30 anos despois ante un auditorio municipal ateigado e cun público totalmente entregado.

A orixe deste encontro foi o empeño de Paulo Naseiro en darlle ao fenómeno que foi Xorima a importancia que lle corresponde. De aí naceu o libro Conversas ao redor de Xorima e todo un proxecto transmedia que inclúe un documental que verá a luz próximamente, unha web e información en distintas redes sociais.

A raíz desta iniciativa de Naseiro xurdiu a posibilidade, a proposta dos propios Xosé Ramón, Queno Eimil, Lalo Baamonde e Xosé Lois Pernas, de ofrecer un concerto, coincidindo coa presentación do libro, editado polo Iescha coa colaboración da Vicepresidencia da Deputación de Lugo e o Concello. Un acto que xa foi adiado o pasado mes de decembro.

"Grazas aos protagonistas deste acto pola súa enorme xenerosidade e o seu esforzo porque non puideron facernos mellor agasallo 40 anos despois", dixo Marisa Barreiro, presidenta do Iescha.

Antón Baamonde, autor do prólogo, que destacou que a música de Xorima estaba "chea de saudade, pero tamén de enerxía e entusiasmo" e que "é esencia da Terra Chá e de Galicia".

Membros de Xorima, cos que tocaron Carlos Currás "Bobé" e Quim Farinha. MARÍA ROCA

Paulo Naseiro explicou brevemente a súa motivación neste proxecto, o cal espera "traia de novo á memoria" o que significou o grupo vilalbés. Avanzou ademais que en breve estará dispoñible na web a edición dixital do libro ante a gran demanda que hai, xa que a impresa está preto de esgotarse.

Tras unhas breves intervencións, chegou o turno dos protagonistas, que agradeceron a iniciativa de Naseiro e a súa filla Sofía, productora do documental. "Nunca lles pagaremos o favor que nos fixeron, primeiro porque nos volveron a xuntar, e para volver a tocar, e segundo para tocar ante vosoutros. Aquí hai dous grupos de persoas: os que nos escoitastes no seu día e esa xente que, sen este concerto, non podería ver a Xorima", dixo Lalo Baamonde.

E as notas fluiron como se non pasasen as décadas para facer soar Feira de Santos, O gaiteiro avergoñado -adicada a Carlos Celeiro 'Morón', o quinto integrante, que non asistiu por motivos de saúde pero "cuxo seu espírito está en cada unha das notas deste concerto"-, Compañeiros ou A Cova da Serpe, que despertaron grandes ovacións. Para rematar, interpretaron Pasacorredoiras de Vilalba acompañados por Buxos Verdes.