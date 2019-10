Endesa y Xunta se comprometen a buscar alternativas para As Pontes

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, se ha comprometido este viernes ante el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a estudiar "alternativas" para mantener funcionando la central de As Pontes con una actividad al menos "similar" a la que registraba, sino puede ser "del cien por cien". Pero sí –ha concretado– que permita "compensar" y "seguir generando riqueza y empleo".

Bogas ha ratificado este "compromiso absoluto" de Endesa en trabajar para hallar soluciones que permitan que la central térmica siga activa en declaraciones a los medios en la sede administrativa de San Caetano. También ha incidido en que hay "dificultades", pero ha recalcado el "interés" de la compañía y el compromiso de "estudiar todas las alternativas posibles para llevarlo a cabo".

El consejero delegado de Endesa ha estado acompañado durante su comparecencia de Feijóo y del consellerio de Economía, Francisco Conde, con quienes mantuvo previamente un encuentro cuya duración superó las dos horas y media. El presidente ha calificado de "intensa" la reunión de trabajo y ha destacado el "compromiso" adquirido por la empresa, además de garantizar el apoyo de la Xunta en la búsqueda de soluciones, ya que hay 750 empleos en juego.

Eso sí, Feijóo ha vuelto a apuntar al Gobierno central y ha advertido que "tiene que ser un aliado". "No puede ser un problema para que la central de As Pontes no funcione y nos aboque al cierre", ha advertido, antes de recordar que, para que la térmica pueda seguir, es preciso "buscar fórmulas" para que el precio de la tonelada de emisiones de CO2 "no haga incompatible el funcionamiento de la compañía con su cuenta de resultados".