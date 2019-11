Endesa pone fecha límite a la central de carbón de As Pontes: el año 2022

Endesa anunció en septiembre su decisión de "promover la discontinuidad de la producción de sus centrales térmicas de carbón en la Península", y ahora pone fecha límite a una determinación que confirmó los peores augurios que sobrevolaban la instalación de As Pontes. En la actualización de su plan estratégico, remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía confirma la aceleración del período previsto para la eliminación del carbón de su mix de generación y revela que lo habrá abandonado en 2022, dentro de los objetivos de descarbonización a 2050.

Endesa apunta de este modo que la vida de la central de carbón de As Pontes —por cuyo futuro se han sucedido las movilizaciones en los últimos meses— no se prolongará más allá de ese 2022, y que lo mismo ocurrirá con la de Litoral (Almería). Ya había solicitado el cierre de Compostilla (León) y Andorra (Teruel).

El abandono del carbón conllevará un vuelco en el mix de la compañía, que pasará de una capacidad de producción en 2019 de 19 gigawatios a 17,3 en 2022, con un importante crecimiento de las renovables como sustitución a la salida del carbón. Así, las energías verdes serán las grandes protagonistas de las inversiones del grupo en los próximos cuatro años, con un incremento en su capacidad instalada de casi el 40%, pasando de los 7,4 GW a los 10,2 GW. La energía solar será la gran protagonista.

González Formoso acusa a Enel de "faltar al respeto a todos"

PRUEBAS. Con un horizonte de incertidumbre para As Pontes, representantes de los trabajadores y el alcalde, el socialista Valentín González Formoso, urgieron este mismo miércoles a Endesa y al Ministerio de Transición Ecológica a aclarar el resultado de las pruebas hechas para conocer la viabilidad de la central térmica con combustibles alternativos al uso de carbón.

El regidor acusó al grupo Enel, principal accionista de Endesa, "de faltar al respeto a todos los aquí presentes, a la Xunta y al Gobierno de España" por no convocar a la mesa constituida a la que la compañía "se había comprometido a trasladar los resultados de esas pruebas".

Así se expresó este miércoles en el consistorio, donde compareció ante los medios de comunicación con los integrantes del comité de crisis que pide una transición justa y en el que están representados partidos políticos, sindicatos, comité de empresa de Endesa, comerciantes, empresarios y transportistas.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de la central de As Pontes, Luis Varela (UGT), explicó que "oficialmente" no tienen conocimiento del resultado de las pruebas, más allá de "lo publicado en medios" de que no son viables. "Sin embargo, nosotros sabemos desde dentro que la máquina funcionó y se pudieron quemar residuos sin ningún problema", sostiene Varela. Señala que "no hay ningún producto con la viabilidad como el carbón", "pero eso no significa que no se pueden quemar otras" materias con las que funcionar.

CONCENTRACIÓN. En paralelo, entre las 14.30 y las 15.30 horas de este miércoles, unos 200 trabajadores de las empresas auxiliares de la central térmica de Endesa se volvieron a concentrar ante la rotonda de A Vilabella, que da acceso al complejo productivo, para demandar la continuidad de la industria.

La Xunta critica la respuesta del Gobierno central para As Pontes

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, acusó este miércoles al Gobierno central de "no ser capaz de tomar decisiones" que permitan el mantenimiento de la central térmica de As Pontes y advirtió de que el cierre de la misma conllevaría "eliminar las alternativas de 700 familias".



Preguntado sobre el tema antes de participar en un acto en Vigo, defendió la necesidad de que el Ejecutivo central establezca medidas fiscales que han sido homologadas en otros países europeos para permitir la "reactivación" de la planta. A su juicio, la solución pasa por acceder al fondo de la Unión Europea (UE) para la transición justa, que supondrá el reparto de 5.000 millones de euros.



Conde acusó al Ejecutivo central de utilizar como "cortina de humo" las ayudas anunciadas para ayuntamientos, diputaciones y comunidades uniprovinciales afectadas por un proceso de cierre de centrales termoeléctricas de carbón.



Además, el conselleiro ha llamado a Endesa a poner en marcha medidas de producción que permitan la continuidad de la planta.