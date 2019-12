Endesa sopesará substituír parte do carbón nas Pontes por outros combustibles

Endesa revaluará os resultados económicos e ambientais (en canto á emisión de gases de efecto invernadoiro) de substituír parte do carbón que queimaba até agora na central térmica das Pontes (A Coruña) por lodos ou outros combustibles, co obxectivo de evitar o seu peche, anunciado, como data tope, para o ano 2022.

Así o destacou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en declaracións aos xornalistas ao termo da reunión celebrada en Madrid co presidente da compañía en España e o seu director xeral; a ministra para a Transición Ecolóxica en funcións, Teresa Ribeira; o conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde; e o alcalde das Pontes e presidente da Deputación provincial, Valentín González Formoso.

Segundo remarcou Feijóo, a posición da Xunta neste encontro foi "clara", xa que o Goberno galego non se expón "ningunha outra solución que non sexa a reactivación da central", cuxo funcionamento estima "necesario para Galicia e para España".

De feito, o tamén número un dos populares galegos advertiu de que "Galicia sen As Pontes sería unha comunidade autónoma deficitaria en enerxía".

"A QUE ESTÁ PREPARADA"

E apuntou ás máis de 100 centrais térmicas existentes en Europa para argumentar que "o lóxico é que a das Pontes mantéñase activa", xa que "practicamente a maioría" das demais en España xa teñen "decidido" o peche.

"Das 13-14 de España, a das Pontes é a que está preparada, ten un investimento superior a 200 millóns para cumprir a normativa europea e en consecuencia temos que buscar unha solución técnica viable ambiental e economicamente para que esta central mantéñase activa coa intensidade que o mercado requira en cada momento", subliñou.

Na mesma liña, apelou ás 750 familias que, segundo as cifras da Xunta, dependen da fábrica de carbón de Endesa, pois "non poden de forma abrupta quedar sen traballo".

Após valorar celebrar "por primeira vez" unha cita "ao máis alto nivel" sobre este conflito, que mantén con protestas e mobilizacións á comarca de Ferrolterra desde hai meses, Feijóo destacou que "tanto o alcalde como a Xunta" foron "moi claros" no seu posicionamento. "Calquera solución pasa pola reactivación da central térmica das Pontes", reiterou.

"CONSCIENTE" DE QUE HAI QUE REDUCIR CARBÓN

Deste xeito, agradeceu o "respecto institucional", para a continuación, en plena celebración do Cume Mundial do Clima en Madrid, mostrarse "perfectamente consciente de que é necesario ir paulatinamente diminuíndo a combustión de carbón por outros produtos enerxéticos".

A pesar disto, para Feijóo o que o seu Executivo non pode "en ningún caso aceptar" é o peche das Pontes. "Non entra dentro do noso radar unha formulación que non sexa reactivar a central, iso si, buscando alternativas para substituír o carbón paulatinamente por outro tipo de combustible", insistiu.

"Hai que lembrar que en Europa hai máis de 140 centrais térmicas funcionando, en Alemaña 80. En España entendemos por tanto que sería moi arriscado que esta central pechase dun día para outro", expuxo, referíndose ás Pontes como "a gran batería enerxética en España".

Feijóo asegurou que "neste momento hai un compromiso por parte de Endesa, do ministerio, da Deputación e do alcalde e da Xunta que consiste en volver reformular os números de cal é o custo de substitución en parte do carbón por outro tipo de combustible, xa sexan lodos ou xa sexan outros combustibles". Coa vista posta en que "esta central poida reactivarse e poida manter unha actividade enerxética".

Por iso, informou de que as distintas partes quedaron en darse "un prazo de aquí a finais de ano para botar outra vez os números, facer as probas técnicas, ver as emisións e facer unha conta-resultados". "E volveriamos reunirnos supoño que a principios do próximo ano", apostilou.

Nesta liña, abundou en que o resultado da cita foi quedar "en revaluar as probas técnicas das últimas semanas, mirar a capacidade de subministración de toneladas de lodos para que se poida substituír por unha porcentaxe de carbón e botar as contas tanto desde o punto de vista de emisións ambientais como desde o punto de vista económico". "Iso si foi aceptado polo ministerio e por Endesa", remachou.