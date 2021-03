Endesa reitera que introducir biocombustibles en As Pontes no es "viable"

Endesa ha reiterado este viernes en el comité de seguimiento sobre el futuro de la central de As Pontes que introducir biocombustibles en la planta no es "viable", pero ha acordado con las administraciones públicas analizar su informe al respecto, que insiste en su "viabilidad económica".

Fuentes de la compañía han asegurado a Efe que su documento deja "en entredicho" dicha alternativa por su elevado coste. Así, se mantendría la actividad con una mezcla de lodos y carbón.

Las mismas fuentes han subrayado que Gobierno central, Xunta y Ayuntamiento pontés han pactado con la firma privada "analizar a fondo" las aportaciones de ambas partes. De este modo, se prevé que la próxima semana se celebre un nuevo encuentro de este órgano.

Al respecto, han estimado que su "postura" se sustenta en "informes y datos" por los cuales se concluye que la "parte económica es muy difícil de salvar", pero ha coincidido en "evaluar entre las partes" posibles alternativas.

BLOQUEO. Por otro lado, fuentes de Endesa también han mostrado a Efe su rechazo al bloqueo que mantienen los transportistas de As Pontes en el acceso al complejo energético. En este sentido, han precisado que su ciclo combinado dejó de operar esta misma semana tras hacerlo por necesidades de suministro en el norte de España.

Sobre las protestas de los camioneros, han añadido que motivaron que algunos trabajadores permanezcan durante más de un día en el interior al no poder abandonar las dependencias.



Según estas mismas fuentes, impedir la entrada de operarios en sus turnos correspondientes es un hecho "gravísimo" que impide que ejerzan su derecho al trabajo, y han añadido que la instalación es "estratégica" y que pese a estar "apagada" precisa de personal de mantenimiento en el recinto.

Sin entradas ni salidas

La tensión continúa en aumento con el paso de los días en el bloqueo a Endesa en As Pontes y este jueves, tras una convocatoria de reunión que finalmente no se celebró, transportistas y auxiliares decidieron elevar las protestas y romper el acuerdo por el que permitían acceder estos días a tres trabajadores al ciclo combinado y a seis a la central térmica para garantizar los relevos.



"Se ha recrudecido todo y no ha entrado ni ha salido nadie", explicaron el jueves desde los sindicatos cuando algunos de los trabajadores ya sumaban doce horas en su puesto de trabajo.



Los transportistas, además, colocaron más camiones en los accesos, para cerrar no solo la entrada de la central de ciclo combinado —según Endesa estaba previsto que arrancase por la tarde pero no operó— y de la térmica, sino también para impedir el acceso a la Planta TEL de Endesa.



Las discrepancias aumentaron cuando por la mañana, cuando estaba prevista una reunión telemática con Endesa, solo fueron convocados los miembros del comité de empresa, y no los transportistas y las auxiliares, como ellos tenían previsto. Estaba convocada también Elena Mancha, directora xeral de Relaciones Laborales de la Consellería de Emprego e Igualdade. H