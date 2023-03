Endesa promueve 599 MW en eólica para el suministro de energía a Senturty Tire y a Alcoa

Unos 750 empleos industriales de nueva creación y el mantenimiento de otros 551 puestos actuales de Alcoa en San Cibrao serán posibles gracias a 599 megavatios eólicos que Endesa desarrollará en las provincias de A Coruña y de Lugo tras ser declarados prioritarios por la Administración Pública. Estas cifras fueron puestas de manifiesto por el director general de Endesa Noroeste, Miguel Temboury, en su intervención en la jornada organizada en As Pontes por el Instituto de Transición Justa.

Temboury presentó en la citada reunión el Plan Futur-e de Endesa, con el que el norte de Galicia superará el fin de la actividad en la central de carbón. Con este programa de desarrollo, la compañía eléctrica garantiza que la evolución hacia las energías renovables supondrá una reactivación de la comarca pontesa, así como la permanencia de Endesa en la zona a pesar de la clausura de la térmica.

La citada planta ya tiene permiso oficial de cierre para dos de sus grupos, mientras que otros dos siguen disponibles unos meses más hasta que se den determinadas circunstancias establecidas por el Ministerio de Transición Ecológica. Ese momento podría no demorarse mucho, ya que los contratos con las compañías auxiliares que operan en la central están vigentes hasta el próximo junio y, según ha revelado Temboury, "a lo largo de este invierno no se ha requerido en gran medida la operación de la central porque no ha sido necesaria". De hecho, la térmica de As Pontes es la única de España que, tras más de tres años, todavía no ha obtenido su autorización de cierre.

También ha destacado el director general de Endesa que el desmantelamiento de la instalación supondrá un fuerte revulsivo para el empleo local, ya que los trabajos necesitarán una media de 130 personas durante 50 meses. La compañía obligará a los contratistas del proyecto a que al menos el 80% de esos puestos de trabajo se otorguen a personal de la zona. No obstante, el inicio del desmontaje está condicionado a "la resolución completa de cierre de todos los grupos por razones económicas y de seguridad", según Miguel Temboury.

Con la desaparición del carbón emerge una nueva fuente energética, autóctona y limpia, como motor del desarrollo socioeconómico de la zona: la fuerza del viento. La capacidad de esta para facilitar la creación o garantizar la pervivencia de fábricas resulta decisiva.

Según destacó Temboury, Endesa ha alcanzado un acuerdo con la multinacional Sentury Tire para suministrarle electricidad de origen eólico a precio competitivo y estable, lo que dará viabilidad a una fábrica de neumáticos que generará 750 empleos directos. Con anterioridad, Endesa ya había captado a la compañía china para que se instalase en As Pontes, y con este fin puso a su disposición una gran superficie de suelo industrial, 26 hectáreas.

Este proyecto requerirá, por parte de Sentury Tire, una inversión de 477 millones de euros, mientras que Endesa tendrá que destinar otros 229 millones para construir los parques eólicos con los que alimentará el nuevo complejo industrial.

El otro gran proyecto vinculado a los desarrollos eólicos de Endesa es la continuidad del enclave de Alcoa en San Cibrao, donde están en juego los 551 empleos existentes. Una y otra compañía se han vinculado por medio de un acuerdo de suministro PPA por el que el complejo de A Mariña cubrirá el 33% de sus necesidades. Además, Endesa integrará y gestionará la energía procedente de otros proveedores de Alcoa.

La electricidad, según aclaró Miguel Temboury, "procederá de una cartera de proyectos eólicos que entrarán en operación en 2024: de los 450 megavatios eólicos de la comarca de As Pontes, calificados como vertebradores por la Xunta y de tramitación de la Administración central, y de otros 149 MW de la zona de Belesar que son de tramitación autonómica".

"Es decir —agregó el director general de Endesa Noroeste—, esos 599 megavatios permitirán la creación de los 750 empleos directos derivados de la actividad de Sentury Tire y ayudarán a conservar los 551 de Alcoa. Así queda clara la riqueza que genera en el territorio gallego la energía eólica".

Endesa también proyecta otros 327 megavatios eólicos para los que ha solicitado a la Xunta su declaración como proyectos estratégicos con el fin de que abastezcan de energía eléctrica a la futura planta de hidrógeno de As Pontes. Esta instalación es propia de Endesa, aunque la compañía no descarta converger con el proyecto que promueve Reganosa en la misma localidad, tal como anunció recientemente el consejero delegado de Endesa, José Bogas.