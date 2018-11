Endesa presenta una hoja de ruta con inversiones en la central de As Pontes

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha presentado este miércoles el plan estratégico 2018-2021 de la compañía en el que se apuesta por inversiones para el mantenimiento de la central térmica de As Pontes.

En su plan 2018-2021, Endesa ya confirma que no abordará las inversiones necesarias para adaptar las centrales térmicas de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) al cumplimiento de los niveles de emisiones establecidos por la Unión Europea, pues las condiciones regulatorias y de mercado, tanto actuales como previsibles, las hacen inviables, por lo que cerrarán en 2020. Sin embargo, en su nueva hoja de ruta, Endesa sí que incluye las inversiones necesarias para adaptar la central de As Pontes a esos límites de emisiones, al igual que ya se ha hecho en la de Litoral (Almería).

Todo ello, después de que la semana pasada el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, asegurase que la central de As Pontes será una de las que seguirá a partir de 2020, pero preveía que no durase más allá de 2030. Esta semana, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, trasladó en una reunión al alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, la garantía del Gobierno sobre la continuidad de la central térmica de este municipio.

La operación de desmantelamiento de las dos plantas de León y Teruel que prevé llevar a cabo partir del 30 de junio de 2020 se hará "con pleno respeto de los puestos de trabajo de los empleados de ambas centrales, el desarrollo de importantes inversiones en energías renovables y la búsqueda de alternativas para ambos emplazamientos".

ELEVADO ESFUERZO INVERSOR. Por otra parte, Bogas destacó "el elevado esfuerzo inversor" que realizará la compañía en este periodo, con unas inversiones entre 2018-2021 de 6.400 millones de euros, lo que supone 1.400 millones más que el que se contemplaba en el plan anterior.

De esa cantidad total, 2.000 millones de euros se destinarán a energías renovables, "duplicando así el objetivo del plan anterior y proporcionándonos un claro factor de aceleración en el cumplimiento de nuestros objetivos de descarbonización", añadió el directivo.

Además, el grupo energético destinará otros 1.900 millones a la modernización, automatización y digitalización de las redes de distribución.

APUESTA POR LAS NUCLEARES. Asimismo, ha apostado por mantener la operación de las centrales nucleares "a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional".

En una conferencia con analistas para presentar el plan estratégico 2018-2021 de Endesa, Bogas volvió a así a defender alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, ya que "no hay otra alternativa" y garantiza la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayuda en el cumplimiento de los objetivos de emisiones.

En su presentación del plan estratégico remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Endesa señala que prevé un crecimiento de la demanda de electricidad en el sistema peninsular español de más del 28% desde 2017 a 2030, hasta los 325 teravatios hora (TWh), con un incremento de la demanda punta desde los 41 gigavatios (GW) hasta los 49 GW.

En este escenario a 2030, donde considera que el margen de reserva se situará en el 1,1, frente al 1,35 de 2017, la energética cree que la capacidad instalada de las renovables casi se triplicará en los próximos 13 años, desde los 31 GW hasta los 86 GW.

Así, considera que a 2030 se deberán mantener en el mix español los 7 GW existentes de nuclear, mientras que también será necesaria la permanencia de la generación térmica más allá de 2020; ya que de lo contrario el sistema requerirá unos 11 GW de nueva capacidad de respaldo de 2025 a 2030.