Endesa premia un plan para abaratar costes en su central de As Pontes

Endesa ha reconocido como mejor propuesta dentro de sus Premios Busca y Encuentra Mejoras 2017 una iniciativa para abaratar costes de generación en su central de As Pontes con la renovación de su proceso de molienda de carbón.



En un comunicado, la firma ha estimado este lunes que permitirá "reducir el precio que el consumidor paga por la luz". El plan fue auspiciado por un equipo del propio recinto, encabezado por el técnico Manuel Barro.



El galardón fue entregado en Madrid durante un acto al que asistió el consejero delegado del grupo eléctrico, José Damián Bogas; el director general de Generación, Manuel Morán, y el director de la central pontesa, Marcello Rinaldi.



Sus premios anuales, ha remarcado, han alcanzado su cuarta edición y buscan "favorecer la innovación e impulsar la participación de los trabajadores en la búsqueda de avances".



"La optimización de la molienda y el aumento de capacidad en los molinos permiten usar un carbón de menor poder calorífico", ha reseñado.



De este modo, Endesa ha indicado que se "abarata el funcionamiento de la planta por su coste de adquisición más asequible" y disminuyen "los costes de generación".



Asimismo, ha observado que el proyecto "refuerza la competitividad de la central al ofertar en el pool de generación un precio más ventajoso e impulsa también que sean más las horas de funcionamiento". Esa mejora, ha aseverado, ha requerido una inversión de 250.000 euros.



En paralelo, la compañía también ha premiado a otro integrante del plantel de As Pontes, Enrique Fraga, al presentar "la mejor propuesta en seguridad y salud dentro de instalaciones de carbón".



Así, diseñó "un sistema de virado automático, útil para manipulación de ejes y placas de las ruedas batidoras de los molinos al objeto de facilitar su mantenimiento de una manera segura".



"Esta propuesta fue planteada a consecuencia de un accidente laboral ocurrido en 2016 cuando un trabajador manipulaba las citadas ruedas batidoras", ha subrayado.



Según Endesa, los planes de sus empleados en toda España han derivado en un ahorro de 16 millones de euros durante 2017. Sus premios, ha agregado, ya han permitido implementar en todas sus centrales hasta 84 nuevos proyectos a partir de 311 ideas.



Mientras, otros 41 están en curso, 168 continúan en fase de estudio y 15 fueron desestimados; en el caso de As Pontes, 14 propuestas de un total de 20 ya han sido ejecutadas.