Endesa premia una idea de la UPT para reducir el coste de la luz

Un equipo de la Unidad de Producción (UPT) de la central de Endesa As Pontes, liderado por el técnico Manuel Barro Franco, ha sido distinguido como la mejor propuesta global de la compañía en los Premios Byem 2017 (Busca y Encuentra Mejoras), una convocatoria interna en la que se reconocen iniciativas de los trabajadores para buscar avances y mejoras en todos los procesos e instalaciones.



Gracias a su idea, la UPT pontesa "ha logrado introducir mejoras en el proceso de molienda del carbón que abaratan los costes de generación de la central y, por lo tanto, contribuyen a reducir el coste que el consumidor paga por la luz", explican desde Endesa, precisando que la introducción de esta mejora ha requerido de una inversión de 250.000 euros.



La entrega de premios tuvo lugar en Madrid, en un acto que contó con la presencia del consejero delegado de la empresa, José Damián Bogas; el director general de Generación, Manuel Morán, y el director de la UPT pontesa, Marcello Rinaldi.



Y no ha sido el único premio para el personal de la central de As Pontes, pues otro trabajador, Enrique Fraga Romero, también ha sido distinguido por desarrollar un sistema de virado automático "útil para la manipulación de ejes y placas de las ruedas batidoras de los molinos, al objeto de facilitar su mantenimiento de manera segura".



Su propuesta, la mejor en seguridad y salud dentro de instalaciones de carbón, se planteó tras un accidente laboral ocurrido en la térmica pontesa en 2016, cuando un operario manipulaba dichas ruedas batidoras.



En las cuatro ediciones de los Premios Byem se han presentado ya un total 311 ideas, de la que 84 se han ejecutado, 41 están en curso, 168 en fase de estudio y solo 15 se han desestimado. En As Pontes se formularon 20 iniciativas, 14 de ellas materializadas. Solo en 217, este tipo de propuestas han permitido a Endesa ahorrar 16 millones de euros.