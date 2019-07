Endesa inicia pruebas con lodos de depuradora y biomasa para reactivar la central de As Pontes

La situación de inactividad de la central térmica de As Pontes ante la subida del precio del CO2 ha llevado a Endesa a buscar alternativas con el único objetivo de reactivar la producción en la central. Para eso ha iniciado pruebas con lodos de depuradoras y biomasa, principalmente pellets, para reducir el precio de la energía producida —estos combustibles no pagan por el CO2— y hacer que la central vuelva a entrar en el mercado, tras tres meses casi en parón total.

"La compañía está buscando soluciones para resolver esta situación", confirman desde la eléctrica sin entrar a valorar unas pruebas que no garantizan, por el momento, ni la entrada en el mercado de la central ni su futuro, tal y como explicó este martes la dirección a los representantes sindicales, a los que informó que "de ter éxito as probas só poderían significar o funcionamento da metade das horas anuais".

La dirección de la empresa mantuvo una reunión con representantes sindicales para evaluar el futuro de la planta

La compañía, que realiza una inversión de 220 millones en As Pontes para adaptar la térmica a la normativa de emisiones europea, busca alternativas a la situación de inactividad que atraviesa la central, por eso, además de las pruebas con otros combustibles, se marca otros retos como buscar carbones más baratos en el mercado internacional o conseguir el derecho a pagos por capacidad. Esta opción depende de decisiones políticas que tardarían varios años, por eso todas las miradas se centran en la lucha por eliminar el céntimo verde, un impuesto que pesa sobre las térmicas pero no sobre las centrales de gas.

La dirección de Endesa, con el director de la planta, Marcello Rinaldi, y José Antonio Menéndez, de relaciones institucionales, mantuvo una reunión con los responsables de energía en las federaciones gallegas de UGT (Nicasio Pena), CC.OO. (José Hurtado) y CIG (Fernando Blanco), en la que abordaron la situación actual y evaluaron el futuro de la planta.

Los sindicatos demandan "un tempo sen medidas traumáticas" en el empleo en las auxiliares para poder buscar una solución

"Por decisión da propia Endesa non puido estar presente unha representación directa dos traballadores das compañías auxiliares", concretan desde los sindicatos, al tiempo que muestran su preocupación. "Xa está comunicando a necesidade de traballo ás auxiliares, nunha redución que estiman no entorno do 50-60%. Refírense aos traballos contratados, non directamente aos postos de traballo, pero vai ter efectos evidentes no persoal", dicen, mientras indican que, como medida inmediata, Endesa les comunicó que para reducir gastos se anularon los trabajos previstos en la parada programada en el grupo 2, que se hace por horas de funcionamiento.

Los sindicatos demandaron a Endesa "un tempo sen medidas traumáticas que afecten ao emprego, para poder comprobar as variacións do mercado e demandar ás administracións públicas unha resposta e cobertura sobre os efectos da descarbonización".