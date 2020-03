Endesa garantiza el nivel de empleo en As Pontes hasta que finalicen las pruebas

Endesa mantendrá los niveles de ocupación del personal propio de la central térmica de As Pontes y de los trabajadores de las empresas auxiliares al menos hasta que finalicen las pruebas con biocombustibles para buscar la viabilidad de la planta, tal y como confirmaron este miércoles fuentes de la eléctrica. Las pruebas están previstas entre los meses de mayo y junio, cuando ya estén finalizadas las obras de la desulfuradora, según anunciaron el martes en la mesa de trabajo en Madrid en la que la empresa se sentó con el Ministerio para la Transición Ecológica, la Xunta, el Concello de As Pontes, los transportistas y los agentes sociales.

Este compromiso de mantener la carga de trabajo hasta que finalicen las pruebas con biocombustibles en la planta supone una prórroga de unos tres meses para los trabajadores de las empresas auxiliares, ya que la última confirmación que tenían sobre su futuro laboral era que solo había garantías hasta finales de este mes de marzo.

Los sindicatos consideran positivo el anuncio de Endesa pero critican que los responsables de la eléctrica no lo confirmaran el día anterior en la reunión de Madrid cuando se trató el tema.

Los sindicatos exigen "garantías reais de futuro"

"Pedimos o compromiso e non o colleu. Se o fan público agora entendemos que é a súa intención garantir a carga de traballo tres meses máis pero o que non entendemos é que non llelo comuniquen aos axentes sociais primeiro", valoraron este miércoles desde los sindicatos ponteses.

"Todo o tempo que gañemos é positivo pero temos que empezar a falar de fondo", añadió Alberto Amado, de la CIG, al tiempo que exigió "garantías reais de futuro" que pasan por la reactivación de la planta o nuevos proyectos para crear empleo.

Los sindicatos calculan que son 210 los trabajadores vinculados a las empresas auxiliares de Endesa en As Pontes y solicitan a la empresa que cifre al "personal real" del que hablan cuando garantizan la carga de trabajo.

Fuentes de la eléctrica, además, señalan que si cierra la central se priorizará la contratación del personal vinculado a la planta en las tareas de desmantelamiento de los grupos, que tendría una duración de cuatro años, y que podrían ser beneficiarios de programas de formación.