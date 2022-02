Endesa alarga hasta finales de mayo el contrato de los retornados a la central

Endesa prorroga hasta finales de mayo los contratos del personal desplazado que retornó a la central térmica cuando se reactivó, a finales de noviembre del año pasado. Pese a que todo indicaba que a finales de enero se pondría fin a la producción en la planta de As Pontes —después de que inicialmente se diese de plazo hasta diciembre— la previsión es que la central, que lleva parada dos semanas por problemas técnicos, vuelva a arrancar este año. La situación del mercado y la inestabilidad del sistema energético, con el gas en el punto de mira, podrían estar destrás de este cambio de rumbo.

Desde la eléctrica confirmaron que llegará otro barco de Indonesia al puerto de Ferrol con carbón para suministrar a la térmica pontesa, y aunque descartaron hablar de plazos concretos ni de cantidades fijas de combustible, desde los sindicatos y el colectivo del transporte del carbón, a los que se les informó en la mañana del lunes de la nueva compra, hablan de que previsibilemente será en marzo.

"No nos llamaron todavía a la representación sindical, pero a la gente retornada desde recursos humanos ya le están comunicando que les prolongan el contrato hasta finales de mayo", dice el presidente del comité, Ricardo Casas, que asegura que ellos todavía no tienen información oficial.

"Lo que podemos entrever con todo esto es que al final somos necesarios y rentables y que la situación no es tan coyuntural como se nos dijo o al menos que la situación del mercado no era tan corta como se preveía", valora el presidente del comité, que indica que para los trabajadores fijos es positivo que se prorroguen los contratos siempre que se trabaje en nuevos proyectos y se pongan alternativas sobre la mesa.

En el caso de los trabajadores de las auxiliares todavía no hay una confirmación oficial sobre su futuro a corto plazo, pero todo hace esperar que sus contratos también se prorroguen a finales de mayo. "Cuando desplazaron a los trabajadores de la plantilla fija, las auxiliares se quedaron; no tiene sentido que ahora no se queden si se mantiene a los retornados", dice el presidente del comité, mientras desde los sindicatos anuncian que volverán a solicitar una reunión con Endesa para clarificar el futuro a corto plazo de la industria auxiliar.

"Nadie sabía nada y no nos lo esperábamos, Endesa nos comunicó que el carbón se acabó y se limpió el muelle del puerto exterior de Ferrol, pero este lunes nos comunicaron que nos preparáramos porque en marzo llegarían unas 80.000 toneladas de carbón", dice Manuel Bouza, el presidente del colectivo de transportistas, que asegura que la previsión es que vuelvan a trabajar 40 camiones —llevan ya dos semanas parados— y, si las previsiones de cantidades se cumplen, tendrán viajes para un mes. "Que digan algo claro de una vez, que seguimos que si carbón sí que si carbón no", reivindica.

En el parque de carbones de la central quedan actualmente unas 30.000 toneladas y la solicitud de cierre de la central térmica ya depende solo de la decisión del Gobierno en Madrid. La Xunta ya entregó el último informe que estaba pendiente.