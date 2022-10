Encontro a prol da galiña de Mos

É tradición levarlle ovos a Santa Clara para pedir polo bo tempo nun acontecemento importante. Se os ovos son de calidade, coma os das galiñas de Mos, o efecto debe ser dobre, dicía este domingo Francisco Monasterio, presidente de Avimós, mentres agardaba a súa quenda para coller e saborear o menú da XI Expodegustación da Galiña de Mos, a primeira pospandemia.

E é que o sol acompañou a multitudinaria xornada na que mesmo se superaron as expectativas da organización, a cargo de seis criadores da zona, desta xa tradicional cita da parroquia de San Xiao de Mos na que se esgotaron as 800 racións que se estaba previsto repartir. "Está a ser un éxito, porque non só é a xente que veu comer aquí, levaron máis de cen racións para as casas", explicaban os voluntarios -colaboran desinteresadamente amizades e veciñanza- mentres continuaban a preparar bandexa tras bandexa do clásico menú: empanada, polo asado, ovo frito, pataca cocida, queixo e pan.

Hai máis dunha década, nesa parroquia de Castro de Rei que lle dá nome a esta raza avícola autóctona, apostaron por organizar esta degustación. "Quixemos facer esta festa para recuperar a raza, para que non se perdese, porque é nosa, de San Xiao de Mos", aseguran dende a organización, que contan co apoio da Deputación de Lugo, do Concello de Castro de Rei, da asociación veciñal da parroquia e das empresas Leitigal e Piensos Fulgencio, ademais de Avimós.

A asociación organizaba, no marco da Expodegustación, un certame e unha exposición de exemplares, pero este ano non se puido facer polas restricións fronte á gripe aviar. Aínda así, a entidade estivo presente cun posto no que repartiu material divulgativo e agasallos, como un recetario das razas autóctonas.

DÍA DE LECER. "É importante recuperar un acto lúdico e gastronómico coma este, e vese que hai ganas de festa, que hai moita xente", dicía Monasterio, confiando en que a situación se normalice e poidan retomar as actividades e volver á feira o ano que vén.

Os que non faltaron foron os postos de artesanía, así coma a animación musical, da man de Foliada de Bosende e de José Anido. E durante a tarde tamén se puideron lembrar divertimentos de sempre cos xogos tradicionais da asociación O Cadaval.

A Expodegustación da Galiña de Mos contou ademais cunha interesante exposición de vehículos clásicos, cuxos titulares -acudiron máis dun cento de persoas convocadas por esta proposta-, gozaron antes dun percorrido por terras do municipio, para ver e que os visen. Saíron de Castro de Ribeiras de Lea e foron ata o Castro de Viladonga, para logo pasar por Castro de Rei antes de dirixirse a Mos.