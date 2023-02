A enciclopedia do motor pontés

As Pontes sempre foi unha localidade moi ligada ao mundo do automobilismo. Froito desta afección, no ano 1986 naceu o Automóbil Club As Pontes (Acap). Co lendario piloto Luis Barrio á cabeza, esta asociación de amantes do motor comezou a organizar eventos automobilísticos como rallies, probas de karts que se celebraban nun circuíto urbano do pobo, un campionato local de autocross, así como varias probas puntuables para o campionato galego nesta modalidade.

Tras un nacemento fulgurante, Acap viviu un período de inactividade tras o pasamento de Luis Barrio en 1992, pero en 2015 un grupo de nostálxicos reuniuse coa intención de recuperar a entidade, que acabou por rexurdir ao máis puro estilo ave fénix. Os membros do renacido Acap terían unha idea para recadar toda a historia da escudaría e do motor nas Pontes. Tras un par de reunións decidiron crear un libro gráfico que ilustrase a traxectoria deste deporte na localidade.

Imaxe antiga que recolle o libro. EP

Despois de máis de dous anos de intenso traballo de documentación, de recompilación de datos e de contraste dos mesmos, o pasado venres presentouse na Casa Dopeso o libro Historia gráfica do automobilismo nas Pontes. O acto foi todo un éxito e congregou unhas 60 persoas, entre as que estiveron representantes de Acap, varios políticos ponteses e personalidades do mundo do motor como Andrés Ramos, Evangelino Otero, Pedro Vilanova ou a filla de Luis Barrio, que fora presidente da asociación e conta cun espazo relevante dentro da publicación pola "pegada" que deixou.

A elaboración do libro foi un traballo complexo e duradeiro, que necesitou da implicación directa dunhas 40 persoas —case un centenar tendo en conta os intermediarios, como fotógrafos—. "Creamos unha rede moi ampla", afirmou Emilio Ledo, secretario de Acap. "A intención era a de ter toda a información xunta, crear unha especie de enciclopedia", engadiu Raimundo Otero, actual vicepresidente.

O club conseguiu realizar un traballo que recompila as xincanas, rallies, subidas, autocross, kárting, todoterreo, rallymix, slálom e outros eventos organizados nas Pontes dende os anos 60. A publicación tamén consta dunha serie de entrevistas con protagonistas, como o primeiro campión do Rally das Pontes, Manuel Senra; Diego Barcia, que foi copiloto de Luis Barrio; o varias veces campión de autocross Tito Rodríguez ou a lenda galega nesta modalidade, Santiago Arias, que faleceu o pasado maio.

Foto antiga onde se ve o coche de Luis Barrio. EP

O resultado deixou encantados a todos os membros do Automóbil Club As Pontes. "Estamos moi orgullosos por lograr recompilar cousas que pasaron hai tantos anos", sinala Emilio Ledo. "Intentamos que englobase todo tipo de probas da historia da localidadee penso que o logramos", di Raimundo Otero. Ledo explica que xa son moitas as persoas que se puxeron en contacto coa organización para adquirir o seu libro. "Incluso nos están falando moitos antigos pilotos que lle queren ensinar as fotos aos netos", comenta o secretario. O libro está a venda por 35 euros e pódese conseguir na páxina web ou nas redes sociais de Acap ou no quiosco do Barreiro.

TRABALLO DURO

O libro conta con máis de 240 páxinas con información sobre a historia automobilística das Pontes e esixiu un gran traballo de documentación. O traballo ten máis de 500 fotografías dos eventos automobilísticos. As imaxes máis antigas datan dos anos 60. "Hai algunhas que non sabiamos que existían", confesou Raimundo Otero.