Se encadena en el Concello de Abadín harto de tener problemas con la traída

El padre de una familia del barrio de Cabanela (Vilarente, Abadín) que arrastra sucesivos cortes de agua desde el año 2011, se ha encadenado en la mañana de este miércoles en el Concello de Abadín como protesta ante su situación. Este lunes, también ante la casa consistorial, la familia ya se había manifestado por idénticos motivos.

Según ha señalado a El Progreso la esposa del manifestante, la Guardia Civil se ha personado en el Concello para disuadirlo y, en estos momentos, estarían esperando la llegada del alcalde.

ANTECEDENTES. El pasado fin de semana esta familia estuvo sin suministro en su domicilio, un problema habitual para ellos desde hace once años. Según los afectados, este nuevo corte se debió a "la falta de civismo de algún vecino y a la permisividad del alcalde durante estos años".

Por su parte, este lunes el regidor de Abadín, José María López Rancaño, insistía en que la traída que abastece el barrio de Cabanela no es de titularidad municipal, por lo que él no puede "poñerlle solución", y remarcaba que ya está en marcha el proyecto sobre la captación, la red de distribución y el control de sanidad para legalizar la traída, creada por una comunidad de usuarios en los años 90. Ésta se extinguió y nunca se renovó la concesión ante la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pese a que varios vecinos de Cabanela seguían haciendo uso de ella al no poder abastecerse del depósito de Argán por la diferencia de niveles.