El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, mantuvo este jueves un encuentro en Madrid con el consejero delegado de la compañía Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, para interesarse por la situación del hidroducto As Pontes-Guitiriz-Zamora, tras haberse quedado fuera de los Proyectos de Interés Común (PCI) validados por la Comisión Europea, por lo que no tendría la opción de recibir fondos europeos a través de esta vía.

El responsable de la empresa gasística le transmitió al regidor pontés que Enagás considera "prioritario" el proyecto de este hidroducto, que se incorpará a su red troncal de transporte de hidrógeno y que a su vez entroncaría con el futuro corredor de hidrógeno verde que unirá la península con la red europea.

Por ello, de cara al año 2024 tienen previsto, cuando se inicie la nueva convocatoria de infraestructuras de transporte de hidrógeno de la Comisión Europea, incorporar esta iniciativa como infraestructura de transporte transnacional, según avanza el alcalde pontés tras el encuentro.

González Formoso recuerda además que Enagás sustituye a Reganosa como promotor de esta canalización, presupuestada en unos 250 millones de euros, tras el acuerdo suscrito entre ambas firmas, a través del que la primera se hacía con los 130 kilómetros de la red de gasoductos en Galicia de la segunda. Asumía también la responsabilidad de sacar adelante el proyecto del hidroducto, cuya puesta en marcha se preveía para el año 2030.

El regidor pontés aprovechó la reunión para agradecerle a Arturo Gonzalo Aizpiri el compromiso de Enagás con esta iniciativa y ambos hicieron hincapié en el destacado papel que pueden tener tanto As Pontes como Galicia en la producción de energía "para atender as necesidades enerxéticas nacionais e europeas no novo modelo de enerxías sen emisións de dióxido de carbono, no que a Unión Europea reserva un papel protagonista ao hidróxeno".

PLANTA. Precisamente, en relación a la producción de hidrógeno verde, González Formoso le transmitió al consejero delegado de Enagás "o apoio do Concello das Pontes e da sociedade pontesa ao proxecto de xeración de hidróxeno" que impulsan Reganosa y EDP Renovables en el municipio y que ya fue declarado como estratégico —el primero de Galicia en contar con esta distinción, a través de la que se simplifican y agilizan los trámites— por la Xunta en septiembre de 2022.

Valentín González Formoso detalló que las instalaciones que prevén Reganosa y EDPR implican la construcción "dunha planta de bombeo reversible de máis de 400 megavatios, que se convertería na planta de produción de hidróxeno máis eficiente de España, ao non depender exclusivamente de enerxía eólica, o que garante a xeración deste combustible os 365 días do ano".

Hace solo unos días se daba a conocer la reanudación de la tramitación para la concesión de agua necesaria para la estación de bombeo, tras paralizarse el proceso para introducir diversas mejoras.