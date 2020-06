Los empresarios de Meira recuperan su asociación tras 20 años inactiva

Cinco jóvenes empresarios del concello de Meira acaban de tomar las riendas de la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Autónomos de Meira, que llevaba cerca de las dos décadas, concretamente desde el 2001, inactiva.

Tras varios meses con la idea de recuperar esta entidad rondando en sus cabezas, todo se aceleró en las últimas semanas, motivado también un poco por la crisis derivada de la emergencia sanitaria por el Covid-19. "Levabamos xa varios meses pensando na posibilidade de revitalizar a vella asociación que facía moitas actividades e leva moitos anos parada, e todo se foi acelerando co tema do coronavirus, coa idea de ter unha institución que defenda os intereses de negocios e empresarios da comarca, sexa máis fácil pedir axudas ou, agora na desescalada, tratar de incentivar as compras na zona", explica Diego Méndez, nuevo presidente de la asociación, que avanzó que la idea es poder organizar las primeras actividades de cara a la próxima campaña navideña.

La entidad agrupará así a comerciantes, empresarios y autónomos de la comarca, formada por los ayuntamientos de Meira, Pol, Ribeira de Piquín y Riotorto, con el objetivo de "organizar eventos e actividades" y defender sus intereses "dunha forma clara, honesta e sostible no tempo".

Los primeros pasos se centrarán en adaptar la estructura de la antigua asociación a la normativa actual. Una vez hecho esto, se convocará una asamblea general de acceso libre a todos los interesados para presentarse en sociedad, analizar el estado de cuentas y definir una estrategia común de futuro.

"Todos os asistentes terán dereito a manifestar as súas inquedanzas e todas as súas propostas serán estudiadas", afirman desde la nueva directiva.