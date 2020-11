La empresa vilalbesa Pelé digitalizará procesos en una apuesta por innovar

La firma vilalbesa Pelé Design and Retail, dedicada a la construcción y al diseño de espacios, apuesta por la innovación con un plan de digitalización de los procesos productivos, que cuenta con el apoyo de la Xunta a través del plan InnovaPeme de la Axencia Galega de Innovación (Gain), que les concedió una ayuda de 80.000 euros.

"El objetivo es mejorar los procesos y la organización de la empresa, capacitar más a la gente y tratar y volcar los datos de la empresa para sacarlos para el cliente, e introducir con esa mejora un plan de negocio innovador en el que una constructora se reformula e integra áreas innovadoras de diseño o de I+D+i para nuevos materiales y tratamiento y colocación de madera autóctona en la empresa...", explica Julio Vázquez, el responsable de la firma chairega, que en la actualidad realiza trabajos por toda España.

"Para a Xunta resulta prioritario visibilizar o esforzo que están a facer as pequenas e medianas empresas galegas especialmente as localizadas en contornos rurais, por modernizarse, innovar e estar á vangarda", destacó la directora de Gain, Patricia Argerey, que este viernes realizó una visita a las instalaciones de la firma vilalbesa y la destacó como ejemplo. Y remarcó que la competitividad viene dada por la innovación, algo que no está reservado, dijo, ni a las grandes empresas ni solo a las que están en las grandes ciudades.

Argerey apuntó que la transformación digital de las empresas es fundamental, y lo será todavía más ahora después de la pandemia, y recordó que la Xunta tiene en marcha una estrategia gallega de Hubs de Innovación Digital para apoyar a las pequeñas empresas en este reto. La nueva convocatoria de ayudas Conecta Hubs, que fue aprobada ayer en el Consello da Xunta, está dotada con 6,8 millones.

En el caso de la firma vilalbesa Pelé, a través del programa Principia de la Xunta pudo contratar a un técnico de I+D+i, además de conseguir fondos del InnovaPeme para su plan de innovación, que incluye un departamento de I+D+i transversal a toda la empresa.