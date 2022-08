La empresa Gourmet Otero: "Estamos al límite, agonizando, sin ver el fin"

Hace 15 meses, el sábado 22 de mayo de 2021, la empresa vilalbesa de jamones y embutidos Gourmet Otero -antigua Francisco Otero- vivía uno de sus peores días en décadas de profesión.

Su nave de Goiriz sufría un voraz incendio que destruía parte de la fábrica, concretamente la zona de los secaderos. A ese duro suceso se suma ahora una demora en los plazos, a su juicio incomprensible, para poder reconstruir la planta, de la que responsabilizan al Concello de Vilalba.

Pancartas en las instalaciones de Gourmet Otero, en Goiriz. C. PÉREZ

"Estamos al límite, desanimados, agonizando, sin ver el fin", lamentaban ayer desde la gerencia de la empresa, que ha hecho público su malestar colgando tres pancartas en el exterior de las instalaciones, junto a la N-634.

"No podemos pasar otro invierno así, ¿quieren que enviemos un montón de familias a la calle? En este ayuntamiento no hay personas con alma ni corazón", denuncian en una de ellas, mientras en otra critican las promesas hechas "ante la prensa". Pero, escriben, "ninguna cumplida, de seguir así solo nos queda el cierre".

"Nos tienen agonizando más de seis meses para un permiso de desescombro y a los 15 meses aún estamos sin permiso de reconstrucción, ya no sabemos qué hacer, rogamos ayuda para poder trabajar", completan sus reivindicaciones en la tercera pancarta.

Desde Gourmet Otero insisten en que "pasan los meses y no tenemos respuesta" y recuerdan que ya en marzo, "después de haber presentado toda la documentación, procedemos a hacer un ingreso de tasas de reconstrucción por un importe de casi 30.000 euros». Entienden que un proyecto de esta envergadura -la inversión para recuperar el edificio rondaría el millón y medio de euros- tendría que ser "jugoso, o por lo menos para tratarlo con cariño", en cualquier Concello, por lo que no comprenden la falta de respuesta del gobierno local vilalbés.

La firma, que cuenta con 13 trabajadores directos, estima que las obras en las instalaciones costarán alrededor de 1,5 millones

"Ni sí ni no, porque si nos hubiesen dicho que no, podríamos intentar defendernos, y la verdad, después de 15 meses pasándolo muy mal, pero que muy mal, incluso piensa uno en tirar la toalla", dicen, recordando que además de no poder obrar en su nave, están asumiendo un importante sobrecoste en su actividad, al tener que curar la mercancía en otros secaderos, con el gasto de transporte y tiempo que ello supone.

"Hago un llamamiento. Si alguien nos puede ayudar, que lo haga", piden desde una firma que emplea directamente a 13 personas y a otras tantas de forma indirecta, rogando que se tomen medidas "para que otra empresa no sufra algo similar y no tenga que pasar un calvario semejante".

"Comprendemos a preocupación e a inquedanza tanto dos traballadores coma da empresa", indican por su parte desde el Concello, precisando que si bien su deseo es "ser dilixentes", aún están a la espera de "completar os informes técnicos e xurídicos", una tramitación que se demoró por la falta de secretario.

Desde el gobierno local explican además que la última documentación que se le requirió a la empresa, entre ella varios informes sectoriales, se registró en junio.