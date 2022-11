Emprender, una alternativa laboral muy real

Ofrecer una visión más amplia del tejido empresarial de As Pontes y mostrar la opción de emprender como una alternativa laboral cada vez más real. Son los fundamentos en los que se sustenta el programa Motívate, puesto en marcha por el Concello a través del Instituto Pontés de Promoción Económica (Ippec), y en el que están implicadas las concejalías de Educación e Industria.

La idea de la que parte esta existosa y pionera iniciativa a nivel municipal, que se inició el pasado curso y tendrá continuidad a lo largo del actual, es que los alumnos que participen —más de 400 de Eso y de FP medio, superior y dual de los IES Moncho Valcarce y Castro da Uz, según los datos que manejan desde el Ippec— puedan recibir la información precisa para que, cuando terminen su formación, y si lo desean, puedan convertir una iniciativa personal en un futuro proyecto empresarial.

"Tratamos de que vean que emprender puede ser una alternativa laboral más a estar asalariados, una información que antes no recibíamos hasta que no terminábamos la carrera o hacíamos un máster", confirma la responsable del Ippec, Erika Sanz Giles, quien entiende que adelantarse es una buena manera de abrir puertas a los actuales estudiantes y posibles futuros empresarios.

Para conseguir el objetivo, se han diseñado 16 sesiones —hay otras cuatro dirigidas a estudiantes de primaria, dentro de un programa piloto—, y cada una de ellas consta de tres actividades.

En primer lugar, los participantes en el programa Motívate pueden visitar los polígonos industriales del municipio, donde reciben información acerca de cada una de las empresas que están asentadas en suelo pontés.

"Una de las cosas que más nos ha sorprendido es que la futura mano de obra no conoce el tejido empresarial, no sabe qué empresas están instaladas en As Pontes", cuenta Erika, agente de desarrollo local del Concello, y que trata de romper con la falta de información explicándoles a qué sector de actividad pertenece cada una de ellas, qué productos o servicios ofrecen, el número de trabajadores o cualquier otra peculiaridad que resulte de interés.

En la segunda parte de la sesión, reciben una jornada de motivación emprendedora en el centro de dinamización empresarial de Seara a cargo de la responsable del Ippec, en la que suele contar con la presencia de diferentes emprendedores locales que explican al alumnado su experiencia en primera persona.

En ese mismo escenario, los alumnos también hacen un recorrido por las instalaciones de la mano de Carolina García, directora de Seara, que les invita a descubrir qué es una incubadora de empresas o una zona de coworking, además de explicarles las actividades relacionadas con el emprendimiento que se desarrollan a través de esta institución.

Visita a la firma Prometal, asentada en el polígono de Os Airíos. EP

Para completar el círculo, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar una visita guiada por distintas empresas asentadas en los polígonos de Penapurreira, Os Airíos y Cruz das Cabezas, donde observan el funcionamiento empresarial en diferentes sectores de actividad.

"Hemos realizado ya diez visitas en total y nos quedan otras seis programadas a lo largo de las próximas semanas", indica Erika, confirmando que están implicadas en esta iniciativa las firmas locales Adera, Huso Renovables, Prado Ventura, Einsa, Acebrón y Prometal.

"Estamos percibiendo una respuesta muy positiva del alumnado. Tratamos de organizar las visitas en función del sector y, por ejemplo, en la que hicimos a Prometal, tres de los estudiantes de FP pudieron conocer de primera mano la empresa en la que van a realizar sus prácticas", añade Erika, recordando que esta firma tiene previsto ampliar sus instalaciones, por lo que no descarta que alguno de ellos "pueda al final terminar trabajando allí".

"Queremos mostrar la realidad del mundo laboral y dar a conocer las empresas a los trabajadores del futuro", explica por su parte la concejala de Industria, Ana Pena, que desea que la propuesta "resulte interesante" y que pueda cumplir con el objetivo de que los alumnos alcancen un mayor conocimiento de la realidad industrial que los rodea, y a la que se incorporarán en un futuro próximo.

OTRAS INICIATIVAS. Este programa, que trata de unir a la comunidad educativa con el tejido y asociaciones empresariales, se viene a sumar a otras iniciativas puestas en marcha por el Concello pontés que buscan animar a los vecinos a apostar por crear sus propios negocios.

La principal iniciativa es el As Pontes Emprende, que está destinado a fomentar la actividad empresarial en el municipio, y que supuso la puesta en marcha de casi un centenar de proyectos desde el año 2015.

Este programa contempla dos líneas de actuación, ambas con un importe máximo de 2.000 euros por beneficiario. Una de ellas es la línea Impúlsate, destinada a sufragar los gastos de alquiler, y la otra línea es Instálate, que permite cubrir los gastos de material e inversión en la adecuación de locales para la puesta en marcha de la actividad.

Alumnos del Ceip A Fraga en la Casa do Mel de Goente. EP

Futuro

Programa piloto con alumnos de primaria

Aunque el programa Motívate nació dirigido únicamente a los estudiantes de secundaria, desde el Concello de As Pontes han decidido reservar cuatro sesiones de esta primera convocatoria a escolares de primaria del Ceip A Fraga, que ya estaban trabajando en un proyecto propio sobre profesiones dentro del aula. De esta manera, los niños aprenden antes conceptos relacionados con el emprendimiento.

Visitas

Dentro de este programa piloto, en que los alumnos aprenden profesiones como la de ganadero, apicultor, agricultor o minero, han conocido o van a poder descubrir a través de visitas proyectos reales como la ganadería Amor e Leite de Roidiz, la Casa do Mel o la firma Aleira, en O Aparral. El aula que trabaja la minería tuvo la oportunidad de escuchar el relato en primer persona de Marisol Souto, que trabajó en el yacimiento pontés.

Semilla emprendedora

La edila de Educación, Tania Pardo, valora positivamente la opción de ofrecer este programa también en primaria. "Creemos que es muy interesante que se vayan cultivando, introducir en ellos la semilla de la cultura emprendedora y, por supuesto, que tengan la posibilidad de conocer las empresas que tienen en su entorno", señala.