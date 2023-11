Emprazadas busca "devolverlle a vida" á Praza de Santa María

Música, humor, poesía, teatro... Todas as disciplinas teñen cabida no proxecto cultural Emprazadas, un ciclo de actividades con vocación de continuidade co que o Concello de Vilalba busca "devolverlle a vida" e valorizar a Praza de Santa María.

"O nome vén da idea de emprazar a xente a que acuda á praza a gozar e a convivir cos veciños, ese é un dos obxectivos, fomentar a convivencia entre a veciñanza a través de todo tipo de disciplinas para todos os públicos", detalla Tamara Rodríguez, concelleira de Cultura e un dos pés que sustenta a iniciativa.

Outro é a área de Mobilidade que coordina o vicealcalde Modesto Renda, quen salienta que Emprazadas é un complemento para o plan piloto de peonalización progresiva posto en marcha polo seu departamento en cumprimento dun dos compromisos, practicamente fundacional, de Vilalba Aberta. Logo de comezar a súa implantación, agora atópase na súa segunda fase.

"Limítase o estacionamento as fins de semana e os festivos e mantense a circulación de vehículos", precisa Renda, que lembra que xa se celebrou "unha reunión específica cos veciños, que achegaron as súas opinións e nos deron o aval para profundar no piloto". Non hai prazos marcados, pero o plan camiña cara á súa terceira fase: "Se o piloto funciona, o obxectivo ultimo é que a limitación do estacionamento sexa permanente", confirma.

O espectáculo 'Seis, Lorca en Galicia', fixado para este sábado é a segunda proposta dun ciclo con vocación de continuidade

A redución da presenza de vehículos na praza vai da man do incremento dos actos de Emprazadas, unha proposta sen data de caducidade. Rodríguez recoñece que "hai épocas máis complicadas para organizar eventos ao aire libre", coma a actual, pero avanza que se irán programando na praza e, de non ser posible levalos adiante, non se suspenderán senón que se mudarán ao auditorio.

A proposta inaugural, o concerto do cantautor francés Manu Lanvin, desenvolveuse xa con éxito e bo tempo, mais a segunda convocatoria, fixada para mañá sábado ás 20.30 horas e promovida coa colaboración da área de Promoción Lingüística que coordina María Xosé Fernández -a proposta responde "ao compromiso de Vilalba Aberta de fomentar o uso do galego, para o que se creou esta nova área de goberno"-, deberá facer uso deste cambio de escenario pola climatoloxía adversa. Será no hall do auditorio onde se celebre a segunda cita do Emprazadas, 'Seis, Lorca en Galicia', un espectáculo visual que conxuga música, voz e imaxe, escenificado por Lara Dopazo, Adriana Páramo e Rafa Fernández e que parte de 'Seis poemas en galego' de Federico García Lorca.

O ciclo volverá en decembro, con algún evento infantil e relacionado co Nadal, para xa de cara a 2024 establecer unha programación fixa que se poida adiantar "de xeito mensual ou incluso trimestral", avanza a concelleira de Cultura.