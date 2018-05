Empleados y jubilados exigen a Endesa que no recorte derechos

Unas 400 personas, entre trabajadores, prejubilados y jubilados de Endesa, se concentraron este martes frente a las instalaciones de la térmica de As Pontes para apoyar a los compañeros que están en la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo y para exigir que no se recorten derechos.

"Nos concentramos en la rotonda para venir después a la central en el momento que empezaba la cascada de generación térmica de carbón", explica Luis Varela, el presidente del comité, que explica que se trata de una reunión donde se presentan los beneficios de 2017 y las previsiones para 2018.

"Van 22 reuniones de la mesa de negociación y estamos como al principio o peor porque ya sabemos que el objetivo de la empresa son los recortes a la gente activa y la suspensión de derechos a la pasiva", expresó mientras agradeció la participación de la gente.

"Non podemos perder agora todo o que conseguimos nas loitas que tivemos. Son recortes moi drásticos e os beneficios sociais son parte do noso salario, sae da masa salarial e do convenio", explicaba Nicasio Pena, prejubilado. "Podería supoñer unha perda de 400 euros ao mes coa luz a prezo de mercado", cifró el que fue secretario de organización de la sección sindical con UGT, que destaca que en más de 20 convenios nunca se tocó este artículo.

"Esta proposta é un insulto e unha provocación. O beneficio social é salario en especie conseguido. É unha agresión, entrar nas nosas nóminas e pegar unha navallada", explica Fernando Branco, responsable de energía de la CIG, que recuerda que a mayores de la luz -con un tope de 30.000 kilowatios año en dos contadores- hay otros beneficios sociales como las ayudas de estudios. "A deriva dos últimos anos non facía esperar nada bo, pero non isto. En ningunha outra eléctrica hai algo así enriba da mesa", añadió.