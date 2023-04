Empieza el espectáculo

Empieza la música, y con ella, el movimiento del cuerpo en una coreografía acompasada que ya está interiorizada en la cabeza, que sabe cada paso desde el segundo uno hasta el cese de la melodía.

Pero el desenlace cambia, y las felicitaciones de las entrenadoras y compañeras, las correcciones y los comentarios se convierten en un acalorado aplauso del público, que por fin puede disfrutar de lo que se preparó con esfuerzo y pasión durante varios meses.

Este cambio se produce con el tan esperado inicio de la temporada de competición del Club Rítmica Violeta, que tuvo lugar en el pabellón de Baamonde en el mítico Torneo Terra Chá, que ellas mismas organizan, y que fue la primera oportunidad de mostrar ante el público las nuevas coreografías.

Conjunto prebenjamín escolar en el Torneo Terra Chá. EP

Sin embargo, esta vuelta a las competiciones un año más no se puede entender sin todo el trabajo previo, que empezó en el mes de septiembre, con el inicio del curso escolar. Y es que no solo es preparar una coreografía, si no que las alrededor de 100 niñas que componen el club Violeta tuvieron que preparar su cuerpo y su mente para estar al 100% en cada ensayo.

Ana Iglesias, una de las entrenadoras y fundadora del club, explica que "lo primero que se hace es trabajar el físico y la técnica corporal, que es de vital importancia en la gimnasia rítmica".

Continúa hablando del siguiente paso de la preparación de la temporada, que fue mirar la música, elegir la coreografía y determinar cada paso y cada aparato utilizado, adaptado a la edad y a la categoría de cada conjunto del club, que tiene competidoras desde los siete a los 27 años.

"Después de Navidad, la coreografía ya está a punto y, a partir de ahí, es ensayarla, adaptar y corregir cosas, y repetirla una y otra vez hasta que llegan las competiciones", apunta Ana Iglesias, que admite que afrontan los campeonatos "con mucha ilusión y con muchas ganas de hacerlo bien y de que las gimnastas se diviertan y aprendan".

El Torneo da Terra Chá sirvió a las participantes del Violeta para "coger rodaje, ganar comodidad, probarse antes de los campeonatos oficiales y mostrar al público las nuevas coreografías de esta temporada".

También para ver cómo funcionan las coreografías ante el público y el comportamiento de las competidoras, sobre todo las que aún están empezando, al tener que hacer sus movimientos ante la mirada de jueces y asistentes.

Conjunto máster de nivel promoción. EP.

Desde el club ya tienen en el punto de mira la primera prueba competitiva, que es ni más ni menos que la primera fase del campeonato provincial, que se celebrará en Ribadeo el día 15 de abril. La segunda será en terreno del Club Violeta, ya que se disputará en Guitiriz el día 13 de mayo. Tras el provincial, la temporada de gimnasia rítmica acaba en junio con el campeonato gallego, donde el club chairego se medirá a los mejores del panorama autonómico.

Los objetivos que se pone el Violeta son claros, y pasan por seguir mejorando y disfrutando de la rítmica, y por desempeñar un buen papel en el campeonato gallego.

CANTERA. El club se hace cargo de todas las escuelas municipales de rítmica de la comarca de Terra Chá, que también compiten, en mayo en Vilalba, en un festival organizado para que muestren al público sus coreografías. Además, estas escuelas sirven como cantera, y los conjuntos que pierden participantes se nutren de las mismas.