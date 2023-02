Un empate a votos obliga a posponer el pleno murés sobre la mina de Silán

El pleno extraordinario y urgente convocado en el Concello de Muras para abordar la impugnación de la autorización concedida al nuevo proyecto de explotación de la mina de Silán se saldó con la suspensión del mismo tras no haber llegado a la mayoría absoluta que requería validar la urgencia de la convocatoria.

La ausencia por enfermedad de la concejal del BNG Cristina Franco provocó un empate a votos entre el gobierno –formado por tres ediles del BNG y uno del PSOE– y la oposición –tres concejales del PP–, que votó en contra de ratificar la urgencia.

En esta ocasión no valió el voto de calidad del alcalde, Manuel Requeijo, que se mostró sorprendido ante la postura de la oposición. "Non contaba con que o Partido Popular non quixese votar a urxencia", señaló.

El pleno había sido convocado tras un escrito presentado por vecinos de las parroquias de Silán y O Viveiró, afectados por el proyecto, al Concello pidiendo la impugnación –el plazo expira el día 19– de la autorización concedida a la mina. Más de una decena de personas acudieron a la sesión, entre los que se encontraban afectados y representantes del Sindicato Labrego Galego.

La nueva convocatoria de este pleno extraordinario quedó fijada para el lunes 13 de febrero a las 20.15 horas.