"Emociona, pero un boleto sabe a pouco despois de dar 1.300 o ano pasado"

Un año después la locura de la Lotería, y un poco más tarde porque la combinación más ansiada se hizo esperar un poco más, la capital chairega volvió a sonar entre los grandes triunfadores y la adminsitración Alcázar repitió premio: un Gordo" para Vilalba.

"Todo se agradece e emociona moito, que son 400.000 euros e temos un afortunado, pero sabe a pouco despois de repartir 1.300 décimos, máis de 500 millóns de euros", explicaban Mari Carmen Rouco y Mari Carmen Fernández minutos después de recibir la llamada de la fortuna, y de Loterías para comunicarles el premio.

Las expectativas eran muy altas y las comparaciones casi imposibles con un año y una cifra, el 71.198, que quedará grabado a fuego para la historia.

"Estamos moi contentas pero fáisenos pouco. Queríamos tan sequera unha plancha -una serie con diez décimos- para repartir algo máis, que iso era o que nos facía ilusión", decían, al tiempo que el teléfono no dejaba de sonar y contaban la noticia a todo el que se acercaba a la administración. "Demos un Gordo", saludaban, con una frase que arrancaba sonrisas y felicitaciones sin descanso.

Esta vez fue el número 03347, vendido por terminal, el que trajo la suerte por segundo año consecutivo a Vilalba. "O afortunado pode ser de aquí, oxalá, ou de calquera outro sitio. Cos de máquina é o que pasa, nunca se sabe", decían estas repartidoras de suerte que aseguraron que empezaron la jornada "tranquilas" pero "con moita ilusión". No es para menos.

"A ver se continúa a racha e seguimos repartindo para Reis", y al echar la vista atrás hablaban de un muy buen año, de ventas, pero también de ilusión.

"Vendeuse moitísima máis lotería -ellas hablan de que se duplicaron las ventas, desde la delegación aseguran que se alcanzó un 158% más- e pouco a pouco fómonos enterando de moitos afortunados. Sabemos de moita xente, outra non o conta, pero incluso no verán viñan de fóra comprar e contábannos que lles tocara. É moi emocionante ver que puideron solucionar problemas, moitos sacar a hipoteca de enriba. E este ano podemos dicir que nos volveu tocar o Gordo e non mentimos", decían satisfechas, ya con los carteles que lo confirman.