Emilio Bouza: "Pocos países tienen una sanidad para todos de excelente calidad y a un relativo bajo coste"

Defensor férreo de la sanidad pública y universal, el vilalbés Emilio Bouza, a sus 71 años, no dejó atrás la medicina. Se jubiló por edad, pero sigue completamente vinculado a la Universidad Complutense de Madrid, donde es catedrático, y al Hospital Gregorio Marañón, donde fue jefe del servicio de Microbiología.

Llegó la poco ansiada jubilación.

Pero como no me he jubilado de verdad no ha pasado nada (ríe). La Universidad, a propuesta de los diferentes departamentos, propone a algunos catedráticos de por vida, que fue mi caso, y los servicios médicos de Madrid me nombraron personal médico emérito, que quizás es una figura más singular, con la que sigues vinculado de por vida. Hasta los 75 años tienes que ir al menos cuatro horas al día, después lo que quieras.

Su día a día sigue siendo en el hospital, entonces.

Voy todos los días y colaboro con mis compañeros, pero es muy cómodo no tener la carga de la gestión administrativa.

Este viernes regresa a la capital chairega. La Asociación de Amigos do Museo de Prehistoria e Arqueoloxía (Mupav) quiere destacar su trayectoria dentro del ciclo Vilalba coa Ciencia. ¿Cómo lo afronta?

Vuelvo a Vilalba tres o cuatro veces al año. He conservado la casa de mis padres y toda mi familia ha estado ahí. Mis hijos, que han nacido en Madrid, se consideran vilalbeses. Lo nuevo es ir para hablar de mi vida profesional.

A alguien que ha dado conferencias por medio mundo, ¿da más respeto hacerlo en casa?

Me preocupa más una charla en Vilalba que una en Washington. Trataré de hacer algo divulgativo, centrándome en algún aspecto de interés universal, en patologías que se pueden prevenir y curar o en la gran revolución de los microorganismos, dando minipinceladas de mis áreas específicas. Hay que tener en cuenta que los microorganismos han producido un gran impacto en la historia de la humanidad. Ha matado mucho más la infección que las guerras y la infección puede usarse también como arma, lo vemos ahora con el bioterrorismo, por eso creo que es un área de mucho interés social.

Una de sus especialidades es el estudio de las infecciones nosocomiales, las que se adquieren en el tiempo de hospitalización. ¿Hay que tenerle miedo al hospital?

Hay que tenerle respeto y no hay que entrar banalmente.

Hablemos de cifras.

En España aproximadamente el 70% de los pacientes que entran en un hospital adquieren una infección que no tenían. De esas, calculamos que entre un 5 y 10% pueden ser mortales. Lo que nos lleva a que uno de cada diez pacientes hospitalizados puede infectarse y uno de cada diez de esos puede morir. Las cifras en millones, además de los riesgos para la salud, suponen un gran coste económico y con una disminución podríamos tener una mayor sostenibilidad del sistema.

¿Cómo se puede combatir?

Ya se ha hecho mucho y hay muchos grupos de trabajo, pero cada vez se hace más difícil bajar las cifras. Lo fácil ya se ha conseguido pero hay que buscar la tolerancia cero, por ejemplo, con las infecciones con catéteres vasculares. No debemos aceptar ninguna cifra como tolerable.

¿Quedan muchos misterios, microorganismos por descubrir?

Quedan enormes misterios en la medicina y alguna patología infecciosa que la gente pensaba que se acaba con los antibióticos. El mundo de los microorganismos es un mundo inmenso.

¿Hay un uso excesivo con los antibióticos?, ¿nos pasamos?

Nos pasamos mucho y hay que poner sentido común a un uso excesivo e innecesario que cuesta dinero y otras enfermedades.

Un nombre que da miedo, el cáncer. ¿Habrá avances?

No menos del 25% de los cánceres tienen origen en virus. La patología infecciosa está por ejemplo en el papiloma en las mujeres. Voy a organizar una reunión de la relación existente. Nos quedamos con lo malo, pero más de un 25% de los pacientes que han sufrido un cáncer se consideran curados. Avances ha habido muchísimos. La enfermedad de Hodgkin, por ejemplo, era mortal hace poco.

¿Cuál es el reto de la medicina?

Poder garantizar salud para todos el mayor tiempo posible. En 2040 España alcanzará el récord de edad de esperanza da vida, con una media de 87 años. Y eso es por una sanidad de tal calibre que nos pone en uno de los mejores lugares del mundo.

¿Es su diagnóstico de la sanidad pública?

Si la miramos desde lejos y con perspectiva es una de las más potentes del mundo, de las mejores que conozco en capacidad asistencial, científica y distributiva. Pocos países tienen una sanidad para todos de excelente calidad a un relativo bajo coste.

Se critica mucho la falta de médicos, por las jubilaciones de unos y la salida de otros durante la crisis.

La medicina tuvo una gran expansión en España entre los años 60 y 80, con la eclosión de hospitales y nuevos médicos. Pero hemos envejecido a la vez y no ha estado totalmente prevista la reposición de esa gente. Ahora somos justitos.

¿Cuáles son las debilidades del sistema sanitario?

Su propia sostenibilidad, si esto nos lo podemos pagar, y los sistemas de incentivos del personal con el nivel de los profesionales.

Hay muchas voces críticas para quienes compatibilizan sanidad pública y privada. ¿Qué opina?

Nunca he hecho privada, pero con los sueldos de la pública no podemos ser críticos con la gente que lo complementa con la privada. No es el modelo que he seguido, pero no me parece necesariamente malo.

¿Qué necesita la sanidad?

Una gran alianza entre la clase política y administrativa y la profesional. Hay que contar con los profesionales y en España hay un exceso de peso político.

"Siempre he admirado el talante de su gente, Vilalba es un pueblo entrañable"

Lo acompañan dos clásicos, la pajarita y la estilográfica.

(Ríe). Sigo usando pajarita y soy coleccionista de estilográficas.

¿Qué es lo mejor de Vilalba?

Todo, es mi pueblo, pero siempre me ha gustado y he admirado el talante de su gente. En mi casa siempre se decía que en el pueblo no hubo muertos por venganzas en la Guerra Civil. Es un pueblo entrañable y somos de Vilalba antes que ninguna otra cosa.

Le concedieron muchos premios a su trayectoria profesional. ¿Qué significan?

Uno siente más humildad y es más consciente de su modestia, no me afecta ni para arriba ni para abajo. No son mis objetivos.

¿Cuál es el microorganismo que lo tiene más preocupado ahora?

Clostridium difficile, causa diarrea y es habitual el contagio en hospitales, y fuera, cuando se hacen resistentes al antibiótico.