Elvira Candelas: "Es la tercera vez que tocan una obra mía, pero impresiona igual"

Es la única gallega estudiando en el Conservatorio Superior de Música de Castilla la Mancha y hoy estrenó una pieza en un concierto que se emitió online a las 20.00 horas y que ya está disponible en el canal de Youtube del centro.

¿Por qué Castilla la Mancha?

Aquí está Efrén Ramos, que me dio clases de clarinete en As Pontes. Sabía que quería hacer composición y me habló muy bien de este conservatorio y sin saber casi donde estaba Albacete en el mapa me lancé. Y estoy encantada.

El aula de Composición organiza dos proyectos. En Codex Iacobi compone una obra.

Se ecogió como temática el Camino de Santiago. Somos ocho alumnos y cada uno compone una obra. Yo cogí el Camino de Invierno, de Ponferrada a Santiago. Y la interpretarán alumnos del conservatorio.

¿Es la primera vez que alguien toca una obra suya?

Es la tercera pero sigue impresionando como la primera. En el primer ensayo me impresionó muchísimo. Te pasas cinco meses componiendo y de repente deja de ser un folio y es una realidad.

¿En qué basó la obra?

Tiene dos partes, una en el tramo de Ponferrada a Galicia, en el que intento representar Castilla desde el punto de vista gallego y me baso en el poema Castellanos de Castilla, de Rosalía. Y para la segunda, ya en Galicia, escogí materiales típicos como el tiempo, sonidos de aire o el aturuxo tradicional. Dura seis minutos y medio.

En Missa Josquin, canta. ¿Hay nervios por partida doble?

Cuando se estrena una obra siempre estás nerviosa, además son piezas más contemporáneas y preocupa si le gustarán al público. Para cantar no tanto, son varios coros y no se me escucha mucho (ríe).

Que sea online acerca el concierto a sus conocidos.

Sino sería imposible que mis padres lo viesen. Y es una forma de poder volver a verlo porque lo vamos a subir. En este proyecto hicimos todo los alumnos.