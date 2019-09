Eloy Enciso: "La película refleja hechos pasados que aún tienen eco en el presente"

¿Cómo recibió la noticia de que había sido galardonado con el premio al mejor director del festival?

Nos sorprendió a todo el equipo que trabajó en la película. Estamos muy contentos y satisfechos con nuestro trabajo, porque nos han reconocido en un festival de primera línea internacional.

Es una película ambientada en la posguerra española. ¿Considera que aún están vigentes hoy en día algunas de las problemáticas que refleja?

Es una película que refleja acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado y que todavía tienen eco en el presente. No han perdido vigencia con el paso de los años. Se ve reflejado en las conversaciones que mantiene el protagonista, Anxo, con los personajes con los que se encuentra a lo largo de toda la película.

¿Es una obra con un personaje principal o intervienen más personas en la película?

Longa noite es una película coral en la que un conjunto de personajes y voces conforman una imagen de la Galicia de los años de posguerra. A través de ellas y de situaciones cotidianas quedan reflejados los mecanismos de poder ocultos de las sociedades totalitarias. En cuanto a su origen, el film está inspirado en textos de Max Aub, Luis Seoane y Ramón de Valenzuela.

¿Cuál es el hilo conductor de Longa noite?

Es una historia sencilla, que trata del encuentro de Anxo, un hombre de mediana edad, que regresa a su casa en Lugo pocos años después del final de la Guerra Civil española. En este viaje de vuelta se encuentra con una serie de personajes con los que inicia una serie de conversaciones en las que se ve reflejado muchas de las situaciones actuales.

Contó con un elenco formado por actores no profesionales para este proyecto. ¿Fue difícil la selección a la hora de hacer el cásting?

Hicimos un recorrido por varios grupos de teatro en ciudades como Lugo, A Coruña, Monforte o Sarria para seleccionar a los actores que mejor encajaban en cada personaje. Fue un proceso de goteo incesante, pero a la vez sencillo. Queríamos ver en directo su presencia en cámara, así que seleccionamos dos textos del guion original y los actores hicieron una lectura.

Anxo, el personaje principal, está interpretado por un actor amateur que nunca se había enfrentado a una cámara. ¿Dónde lo encontró?

Misha Bies Golas es un profesional de las artes plásticas. Se dedica a la fotografía y a la composición de obras gráficas. Era su primera película, aunque ya tenía experiencia en obras de teatro aficionado.

¿Cuándo se estrena en las salas?

Su estreno en las salas cinematográficas está previsto para el próximo 5 de diciembre. La sala compostelana Numax será la encargada de organizar la premiere y después se proyectará a nivel nacional, incluido Lugo.

Como director de cine, ¿es usted consumidor habitual de películas o series de televisión?

Aunque parezca mentira no soy un gran consumidor de películas ni de programas de televisión. Cuando estoy en pleno proceso de posproducción me paso todo el día en la sala de montaje. Son muchas horas delante de la pantalla del ordenador; y al llegar a casa, que suele ser de noche habitualmente, no tengo demasiadas ganas de encender la televisión. Ahora que tengo algo más de tiempo, entre proyectos, espero retomar la costumbre y ponerme al día con muchas películas que me apetece ver y que tengo en lista de espera desde hace un tiempo.

Hace años que ya no vive en Lugo, debido a su trabajo, aunque muy a menudo recrea los escenarios de sus obras en la provincia. ¿Echa de menos su casa?

Desde luego que sí. Como dices, por mi trabajo paso muchos días del año planificando o grabando escenas por toda España, así que volver a Lugo, a Meira, siempre es una satisfacción.

¿Cuáles son las aficiones de un director de cine en su tiempo libre?

Pues la verdad es que nada fuera de lo común. Me gusta quedar con los amigos para charlar y tomar algo. Y también comer, porque en Lugo tenemos muy buena materia prima. Además, me gusta pasear por los lugares más cercanos a mi vida.

Sería espectacular presenciar el estreno de Longa noite en su ciudad, Lugo. ¿Qué supondría este hecho para usted y para su carrera como director de cine?

La distribuidora Numax hará todo lo posible para ver si podemos incluir Longa noite en la cartelera de los cines de As Termas. Espero que se llegue a un acuerdo y que todos podamos disfrutar de la película, ya que muchas de las escenas están ambientadas en la ciudad y los pueblos de alrededor como Baamonde.

¿Sabe que Lugo cuenta con varias salas de cine nuevas como los cines Cristal y la reapertura de las salas en Viana do Castelo?

No sabía nada, pero me alegro. Espero que la distribuidora hable con los dueños de estas salas para que se proyecte Longa noite.

De cerca: "Aprobé las purebas de acceso a la escuela de San Antonio de los Baños y ahí empezó todo"

¿De dónde viene su fascinación por el séptimo arte?

Desde pequeño siempre tuve inquietudes por el arte y el cine. Me llamaba la atención. Aunque el interés real llegó poco a poco. Incluso estudié una carrera que nada tiene que ver con el cine como es Ciencias Medioambientales. Fue un proceso lento.

¿Y cómo fue ese proceso hasta llegar a convertirse en director de cine?

Hice unos cursos de dirección y guion y me enteré de unas pruebas de acceso a la escuela de cine de San Antonio de los Baños, una localidad muy próxima a La Habana, que cuenta con un centro reconocido a nivel mundial, y no me lo pensé. Aprobé y al finalizar los dos cursos y graduarme tuve la oportunidad de grabar mi primer cortometraje en 2003, que se tituló ‘Cambiando la rueda’. Más adelante llegaría ‘Picnic’, que fue mi primer largometraje, en el año 2007.

¿Quiénes son sus referencias en la dirección?

El mítico director italiano Passolini siempre me ha parecido único, es uno de los grandes de la cinematografía mundial. También me gusta mucho el cineasta ruso Klimov. Y luego, si miramos a más directores de cine de mi generación, Pedro Costa y Alberto Serna son otros de los compañeros de profesión a los que admiro por las películas que hacen.

¿Es seguidor del cine asiático, tan popular en los festivales internacionales en los últimos años?

Tengo varios directores japoneses contemporáneos a los que también sigo por su trabajo, como Hirokazu Koreeda.