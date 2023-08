Elísabet Castro: "Fue el momento perfecto para poder decir lo que debe mejorarse"

¿Cómo llegó a usted este nombramiento?

Hace unos meses vinieron el Gran Mestre y otro cofrade para ofrecerme el título de cofrade de honor y les dije que sí. Tuve que firmar unos papeles y mantenerlo en secreto hasta el día del acto.

Entonces, ¿ya la conocían con anterioridad?

No, ellos vinieron a comer y yo no sabía quienes eran. Por casualidades de la vida les puse, sin saber ni de donde eran, un ratino (una variedad de las Rías Baixas bastante desconocida) y empecé a explicarles la viticultura de la zona, ahí fue cuando se fijaron en mi. Luego volvieron una segunda vez y me propusieron el título.

¿Dudó en aceptar?

Detrás de las cofradías siempre hay grandes bodegas con las que no estoy muy de acuerdo a la hora de ejecutar el trabajo, pero fue el momento perfecto para poder decir lo que no se está haciendo bien y lo que debe hacerse mejor.

¿Qué implica este título?

Ahora pertenezco a la cofradía e hice un juramento defendiendo tanto la gastronomía como los vinos de Rías Baixas allá donde voy.

Y a nivel personal, ¿qué significa este reconocimiento?

Es un honor por el valor que le dan a mi trabajo y también es una forma de publicitarlo.