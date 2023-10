Elba Veleiro: "Queda un equipo de goberno consolidado e perfectamente engraxado"

Tranquila e agradecida, Elba Veleiro deixa atrás a súa etapa política para retomar a súa verdadeira vocación antes de xubilarse.

Como se sinte despois de presentar a súa dimisión no pleno do luns?

Moi tranquila e contenta. E moi agradecida de que os vilalbeses me permitiran estar estes anos representándoos, é un honor. Desde que se fixo público recibín moitísimas mensaxes de agarimo de moitas persoas. É unha decisión reflexionada, feita coa máxima responsabilidade e pensando no que era máis correcto e coherente, que era dar un paso ao lado na actividade política.

Como se fraguou esta decisión?

Xa cando fixemos a lista para as últimas eleccións acordouse que eu a encabezaba e que de número dous ía Marta. Xa estaba pensado que isto pasara nalgún momento. Esperabamos ter un resultado mellor, máis positivo para a nosa formación, porque dadas as circunstancias, difíciles cunha pandemia, sacamos adiante bastantes proxectos. Pero polo que sexa non conseguimos trasladar iso aos votantes e eles decidiron repartir os votos en forzas de progreso.

A entrevista completa, este mércores en El Progreso