La ruptura del pacto de gobierno entre el PSOE y Vilalba Aberta este pasado miércoles da paso a una nueva era política en el Concello de la capital chairega, con un gobierno en minoría por primera vez en la historia democrática y con todavía tres años por delante de mandato, que estará condicionado también por las circunstancias económicas y sociales que se derivarán de la crisis del coronavirus.

La "pérdida de confianza" que alega el equipo de gobierno en la figura del portavoz de Vilalba Aberta, Modesto Renda -que contaba con una dedicación exclusiva y llevaba las áreas de turismo y promoción del comercio local-, ha hecho saltar por los aires un pacto que se recibió con los brazos abiertos por una parte importante de la población vilalbesa esperando un cambio en el Concello.

La alcaldesa, Elba Veleiro, apuntó que el acuerdo lo rompió la otra parte al no aceptar la propuesta que se realizó de que otra persona de Vilalba Aberta se hiciera cargo de las áreas de Renda, por lo que "sigue estando la puerta abierta" a retomar un acuerdo que se hizo "en base a unas líneas programáticas". Aún así, reconoce que el futuro que le espera ahora a Vilalba es que el PSOE gobierne en minoría.

"Esperemos que si hay propuestas beneficiosas para la ciudadanía, que es nuestra prioridad y entendemos que la de los demás grupos políticos, lo que procede es unir fuerzas, como pasó en el pleno extraordinario en el que se trataron medidas para los efectos del Covid-19", dijo Veleiro.

Los otros dos grupos ya avanzaron que seguirán trabajando desde la oposición. El portavoz del PP, Agustín Baamonde, aseguró que la harán "contundente y coherente con nuestros postulados políticos, que son diametralmente opuestos a los de Vilalba Aberta", descartando cualquier tipo de acuerdo entre ambos para desbancar al PSOE del poder -los socialistas tienen ocho ediles, los populares siete y la plataforma ciudadana dos-.

"No estamos en esa línea. Hay que tener dignidad y acatar la decisión del pueblo. Cada uno tiene que adoptar el papel que le toca en cada momento de la historia", manifestó Baamonde.

El edil popular apuntó también que Modesto Renda "es uno de los concejales más activos del equipo de gobierno" y que siempre "intervino con una defensa enérgica del gobierno municipal". "Hace un año escenifican un pacto que trae aires nuevos y ahora lo rompen sin saber las circunstancias. El PSOE tiene que dar explicaciones", requirió.

Vilalba Aberta por su parte lamentó este divorcio político y apuntó que "hai oportunidades políticas que non volven pasar". "Isto é negativo para o PSOE e para nós. Tiñamos unha responsabilidade cos veciños. Déronnos unha oportunidade histórica e este golpe de timón non pon as cousas fáciles para dentro de tres anos, para un goberno progresista e de alternativa ao Partido Popular", dijo Modesto Renda. El tiempo hablará.