A la tercera va la vencida, decía Elba Veleiro en campaña, en su tercera vez como cabeza de lista, confiando en dejar al PP sin su mayoría absoluta en Vilalba y llegar a un acuerdo entre la oposición para dejarlo también sin la alcaldía. Pero el recuento electoral superó con creces las expectativas. El PSOE no solo tiene opciones de gobernar, sino que las urnas lo han convertido en el partido más votado en Vilalba, por lo que podría hacerse con el bastón de mando incluso sin acuerdos.



¿Lo han asimilado ya? ¿Cómo fue la celebración del domingo?

Estamos todos muy contentos. Esperábamos que el PP perdiese la mayoría absoluta, pero si además lo superamos en votos y en número de concejales, mucho mejor. Después de 40 años de mayoría absoluta, era necesario un cambio y agradecemos a los vilalbeses que hayan confiado en el proyecto del PSOE. Fue un día muy emotivo, donde se reunió gente ya mayor, que hace muchos años que está en la agrupación y ha vivido momentos difíciles, y también gente joven. Hubo lágrimas... fue muy bonito, una de esas cosas que no se olvidan nunca, que se quedan ahí toda la vida. Hay quien me preguntaba cómo podía estar tan tranquila, y yo decía que ofrecimos un proyecto y una propuesta y ahora teníamos la respuesta de la gente, lo que es una grandísima responsabilidad. Intentaremos en el menor tiempo posible cambiar el rumbo, que era un poco lento por parte del PP, por su falta de ideas y de planificación.

¿A qué cree que se ha debido este cambio de dinámica en el voto?

Creo que antes no se veía factible. Hace cuatro años nos apoyaban, creían en nuestro proyecto, pero no creían que fuese posible, y nos quedamos a solo 20 votos, así que ahora el discurso y la percepción cambió, y la gente decía "desta vai»" Nosotros animamos mucho a la gente que pedía un cambio a ir a votar y si apoyaba nuestro proyecto, mejor, porque ahí está todo el trabajo que hicimos en la oposición todos estos años.



¿Hasta qué punto pudo haber influido la campaña o el debate?

El debate o la campaña cuentan, pero lo más importante es el trabajo que has hecho a lo largo de los años. Aun así, en esta campaña hicimos una buena planificación, con la colaboración de toda la candidatura y de muchas otras personas que también nos ayudaron. Se implicó mucha gente.



¿La han felicitado los rivales?

Sí, Agustín Baamonde me llamó inmediatamente después de conocerse los resultados para felicitarnos y con Vilalba Aberta coincidimos en el local de celebración y nos felicitamos mutuamente. Jorquera, del BNG, también me envió un mensaje y después muchos vecinos, asociaciones, compañeros de partido, de profesión...



¿Cómo lleva el día después?

Estoy un poco cansada, porque nos acostamos tarde y la sensación era diferente, después de tantos nervios y tanta emoción. Por lo demás, vine a trabajar a la hora de siempre —sigue en su consulta a las cinco de la tarde—, porque después de las elecciones siempre he venido y esta vez tampoco hice una excepción.

¿Y hasta cuándo seguirá pasando consulta?

Trabajaré junio, aunque tenga que pedir algún día, julio ya lo tenía de vacaciones y en agosto probablemente tendré que compatibilizarlo por las vacaciones de los compañeros. A partir de septiembre pediré la excedencia y veremos, porque en febrero cumplo los 65 años. Mi compromiso con los vilalbeses es por cuatro años.



¿Habrá pacto con Vilalba Aberta?

Quedamos de reunirnos y hablar, pero primero tenemos que juntarnos el grupo municipal del PSOE y planificar lo que vamos a hacer. No será hoy (por ayer), porque es día de descanso después de los intensos 15 días de campaña. Intentaremos llegar a un acuerdo, ya sea de investidura o de gobierno, con arreglo al programa. También hablaremos con el PP, para que la transición sea desde la lealtad y la honestidad, por los vilalbeses, y no tengo duda de que así será.

¿Sabe qué es lo primero que hará al tomar posesión?

Tenemos que tomar contacto con la realidad de estar en el gobierno, porque la percepción es distinta en la oposición, no es lo mismo criticar y hacer propuestas que tomar decisiones y gestionar, pero tengo un equipo con suficiente preparación y formación para afrontarlo. No hay prisa, los cambios que se hagan tienen que estar muy bien pensados y bien planificados y siempre escuchando a los vecinos, que seguro que tienen cosas que trasladar. Estableceremos un plan de actuaciones en distintos ámbitos con prioridades, porque por ejemplo, aunque hicimos mucho hincapié en el centro de día, a lo mejor no es la primera actuación, porque puede que haya otras carencias más urgentes.