El Hospital Asilo de Vilalba festeja el San Juan con nueva presidenta

El Hospital Asilo de Vilalba celebró el San Juan este viernes, 21 de junio, con un acto de homenaje a Carlos López, el que fue presidente de la Fundación Hospital Asilo durante casi una década, que le cedió el puesto a Loli Prado, que se mostró "muy orgullosa" de poder coger el bastión del cargo y "seguir los pasos de mi predecesor".

López, que gestionó la residencia de mayores (con 90 trabajadores y 158 usuarios), aseguró irse "orgulloso" del trabajo realizado, con la conciencia "tranquila" y con el "amor" de los residentes, a los que quiso dar las gracias, al igual que a su familia, "por todo vuestro apoyo".

Algunos de los residentes durante el acto. C.F.R.

El acto también sirvió para homenajear a los trabajadores del patronato que se van, con entrega de obsequios de la mano de diferentes personas representativas de cada departamento y residentes.

"Co voso traballo altruista, capitaneado por Carlos dende o ano 2015, esta casa foi quen de convertirse nun lugar no que é doado traballar, no que nos podemos sentir tranquilos da atención que se lle da aos nosos maiores, e no que cos nosos acertos e erros, podemos presumir de traballa", dijeron los trabajadores del centro.